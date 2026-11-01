هل تؤثر الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في صحة القلب والأوعية الدموية؟

واشنطن-سانا

سلطت دراسة علمية الضوء على التأثيرات المحتملة للجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في صحة القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى دورها في تحفيز عمليات الإجهاد التأكسدي التي قد تؤثر في سلامة الخلايا والأنسجة.

وذكرت مجلة «نيتشر» العلمية أمس السبت، أن الدراسة التي أشرف عليها باحثون وأطباء من كلية غروسمان للطب التابعة لجامعة نيويورك، ومركز نيويورك للتحقيق في المخاطر البيئية، بقيادة الدكتور ليوناردو تراساندي، بحثت في تفاعل هذه الجزيئات مع البيئة الحيوية داخل الجسم، وتأثيراتها المحتملة في الخلايا.

وأظهرت النتائج أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية ليست خاملة بيولوجياً بالضرورة، إذ يمكن أن تسهم في توليد ما يُعرف بـ«الجذور الحرة»، وهي جزيئات شديدة التفاعل قد تلحق أضراراً بالخلايا وتزيد الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط بعدد من الاضطرابات الصحية.

وبيّنت التجارب المخبرية أن تفاعل هذه الجزيئات مع السوائل والأنسجة قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية تؤثر في البيئة الخلوية، ما يثير اهتمام الباحثين بدراسة انعكاساتها المحتملة على الأوعية الدموية ووظائف القلب.

وأكدت الدراسة أهمية مواصلة البحث في آثار التعرض للجزيئات البلاستيكية على صحة الإنسان، إلى جانب الحد من مصادر التعرض لها، ومن ذلك تجنب تسخين الطعام داخل العبوات البلاستيكية، واستخدام بدائل مناسبة، كالزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، عند تخزين الأطعمة والمشروبات.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية فهم التأثيرات الصحية للملوثات البلاستيكية، ولا سيما مع اتساع استخدامها في الحياة اليومية، والحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد علاقتها المباشرة بأمراض القلب والأوعية الدموية.