سلسلة مطاعم يابانية تدخل غينيس بشراء أغلى سمكة تونة في العالم

طوكيو-سانا

سجلت سلسلة مطاعم يابانية رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد شراء أغلى سمكة تونة في التاريخ خلال مزاد علني في العاصمة اليابانية طوكيو، بقيمة بلغت 510.3 ملايين ين (نحو 3.27 ملايين دولار).

وكان هذا السعر قد سُجل في كانون الثاني الماضي في أول مزاد للأسماك لعام 2026 في سوق تويوسو، ليصبح أعلى سعر يتم دفعه مقابل سمكة تونة منذ بدء تتبع بيانات المزادات عام 1999.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية، بأن الصفقة قادها رجل الأعمال الياباني كيوشي كيمورا، المعروف بلقب “ملك التونة”، والذي اشترى السمكة لصالح شركة كيومورا كوربوريشن المالكة لسلسلة مطاعم “سوشي زانماي”.

وحسب البيانات، يبلغ وزن السمكة 243 كيلوغراماً، وقد اصطيدت قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، وهي منطقة تشتهر بإنتاج التونة الزرقاء عالية الجودة.