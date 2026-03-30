اكتشاف أنواع حيوانية جديدة في كهوف الحجر الجيري شمال كمبوديا

بنوم بنه-سانا

أعلنت فرق بحثية دولية عن اكتشاف أكثر من 11 نوعاً حيوانياً جديداً لم تُسجل سابقاً في العلم، وذلك خلال مسح بيئي واسع لكهوف الحجر الجيري في محافظة باتامبانغ شمال غربي كمبوديا استمر نحو عامين.

ووفقاً لما نقلته شبكة “CNN”، أوضح خبراء شاركوا في الدراسة، التي قادتها منظمة “Fauna & Flora” البريطانية التي تُعنى بحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة الكمبودية، أن المسح شمل أكثر من 60 كهفاً موزعة على 10 تلال جيرية، وأسفر عن رصد كائنات فريدة لم يسبق توثيقها علمياً.

وشملت الاكتشافات أفعى فيروزية مميزة لم تُسمَّ بعد، إضافة إلى نوع من الثعابين الطائرة القادرة على الانزلاق بين الأشجار، في ظاهرة نادرة ضمن هذه الأنظمة البيئية.

كما تم توثيق أنواع جديدة من الوزغات، إلى جانب نوعين من الحلزونيات الدقيقة ونوعين من الألفيات التي لم تكن معروفة سابقاً.

وأشار الباحثون إلى أن الكهوف الجيرية تمثل أنظمة بيئية معزولة تشبه “الجزر الطبيعية”، ما يتيح تطور أنواع متفردة لا توجد في أي مكان آخر، مؤكدين أن ما تم اكتشافه حتى الآن لا يمثل سوى جزء محدود من التنوع الحيوي في هذه المناطق.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية حماية هذه البيئات الهشة، في ظل التهديدات المتزايدة الناتجة عن الأنشطة البشرية، مثل التوسع العمراني، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي في كمبوديا.