ابتكار ياباني يحوّل بقايا المعكرونة إلى ورق قابل للتحلل الحيوي

طوكيو-سانا

ابتكر باحثون في جامعة كاغاوا اليابانية تقنية جديدة لإعادة تدوير بقايا معكرونة “أودون” وتحويلها إلى أوراق قابلة للتحلل الحيوي، في خطوة تهدف إلى الحد من هدر الطعام وتعزيز الحلول البيئية المستدامة.

ووفق ما أورد موقع Science Japan العلمي اليوم الأحد، فإن التقنية تعتمد على استخدام كائنات دقيقة تقوم بتحويل مخلفات الطعام إلى طبقات رقيقة من السليلوز، تُشبه في بنيتها ورق “واشي” الياباني التقليدي.

وأوضح الباحثون، بقيادة البروفيسور ناوتاكا تاناكا من كلية الزراعة في الجامعة، أن الفكرة انطلقت من جهود للحد من هدر الطعام في محافظة كاغاوا، المعروفة بإنتاج معكرونة “سانوكي أودون”، حيث يتم طحن بقايا المعكرونة وخلطها بالماء قبل إضافة الإنزيمات التي تفكك النشا إلى غلوكوز، ثم تُستخدم بكتيريا حمض الخليك لتشكيل طبقات السليلوز خلال عدة أيام.

وبعد التجفيف، تتحول هذه الأغشية إلى صفائح ورقية دون الحاجة إلى أساليب صناعة الورق التقليدية، إذ يمكن لوجبة واحدة من “أودون” إنتاج ما بين خمس إلى عشر صفائح بحجم A4، تتميز بمقاومتها للرطوبة والتمزق مقارنة بالورق العادي.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الصفائح تتحلل بالكامل في التربة بفعل الكائنات الدقيقة، ما يجعلها خياراً صديقاً للبيئة، في حين بدأ المشروع كتجربة تعليمية قبل أن يتطور ليصبح حلاً عملياً لمشكلة هدر الغذاء.

ويجري حالياً تطوير المشروع بالشراكة مع مؤسسات محلية، حيث يُستخدم الورق الناتج في مواد إعلانية وأعمال فنية، مع دراسة إمكانية توسيع استخدامه في تطبيقات بيئية أخرى.