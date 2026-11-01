ميتا تعمل على تطوير روبوت بشري لتنفيذ المهام المنزلية

واشنطن-سانا

تعمل شركة «ميتا» الأمريكية بالتعاون مع شركة «فورييه» الصينية الناشئة المتخصصة في الروبوتات، على تطوير جيل جديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر، في إطار توجهها نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام المنزلية اليومية.

وذكر موقع «ذا إنفورميشن» التقني أمس السبت، أن الشركتين طورتا نموذجاً أولياً يحمل اسم «ماكس» (Max)، وتعملان حالياً على إعداد إصدار ثانٍ منه يحمل اسم «ماكس 2»، يتضمن تحسينات في التصميم والقدرات الحركية.

ويبلغ وزن النموذج الأول نحو 48 كيلوغراماً، وطوله نحو 1.5 متر، واستغرق تطويره قرابة ثلاثة أشهر، كما زُوّد بشريحة «Jetson Thor» من شركة «إنفيديا»، وشاشة تحاكي تعابير الوجه البشرية، ومكبرات صوت، ويدين بخمسة أصابع تتيح له التعامل مع المهام الدقيقة.

ومن المقرر أن يتضمن الإصدار الثاني تصميماً مطوراً للجزء العلوي من الجسم، وأيديَ محسّنة للتعامل مع الأشياء، ومستشعرات تساعد الروبوت على التنقل عبر السلالم.

وتسعى «ميتا» من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشمل الروبوتات البشرية، مع التركيز على تطوير آلات قادرة مستقبلاً على المساعدة في الأعمال المنزلية.