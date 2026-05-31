تقنيات تبريد جديدة قيد التطوير في سامسونغ لمعالجة سخونة الهواتف الذكية

سيئول-سانا

تدرس شركة “سامسونغ إلكترونيكس” تطوير نظام تبريد سائل متقدم لاستخدامه في هواتف “غالاكسي” المستقبلية، في خطوة تهدف إلى الحد من مشكلة ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على أداء الهواتف الذكية عند الاستخدام المكثف.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Android Authority التقني اليوم الأحد، فإن الشركة أنشأت فريقاً بحثياً متخصصاً لتطوير حلول تبريد نشطة تشمل التبريد السائل والتبريد الهوائي المعتمد على المراوح، مع ترجيح توجهها نحو اعتماد التبريد السائل في المرحلة الحالية.

وبحسب التقرير، يعتمد النظام المقترح على دورة مغلقة لسائل تبريد يمر بالقرب من المعالج لامتصاص الحرارة مباشرة، ونقلها بعيداً عن المكونات الداخلية، بما يسهم في تحسين استقرار الأداء، وتقليل ظاهرة “الاختناق الحراري”، التي تخفض تلقائياً أداء المعالج عند ارتفاع الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن التبريد الهوائي، رغم فعاليته، قد يواجه تحديات تتعلق بالضوضاء وزيادة سماكة ووزن الأجهزة، ما يجعل التبريد السائل خياراً أكثر ملاءمة للهواتف الذكية الحديثة ذات الأداء العالي.

كما تعتمد سامسونغ حالياً على تقنيات غرف التبريد البخارية في هواتفها الرائدة، إلا أن التطور المتسارع في قدرات المعالجات وزيادة استهلاك الطاقة يدفع الشركات إلى البحث عن حلول أكثر تقدماً وكفاءة.

ولم تصدر “سامسونغ” أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن اعتماد هذه التقنية أو موعد إدخالها إلى أجهزة “غالاكسي” المستقبلية.