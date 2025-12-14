مايكروسوفت توقّع اتفاقية لشراء أرصدة إزالة الكربون دعماً للتحول نحو طاقة أنظف

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت توقيع اتفاقية لشراء 3.6 ملايين طن متري من أرصدة إزالة الكربون من مصنع للطاقة الحيوية في ولاية لويزيانا الأمريكية، تملكه شركة C2X، في خطوة تُعد من أكبر استثماراتها في مجال إزالة الكربون ضمن جهودها المتواصلة للحد من تأثيرها البيئي.

وذكرت منصة Carbon Herald المتخصصة بأخبار تغيّر المناخ والكربون والاستدامة البيئية، أنه من المقرر بدء تشغيل المصنع عام 2029، حيث سيعتمد على مخلفات الغابات كمادة أولية لتحويلها إلى ميثانول منخفض الكربون يُستخدم في تشغيل السفن والطائرات، إضافة إلى كونه مادة أساسية في الصناعات الكيميائية، بما يدعم التحول نحو مصادر طاقة أنظف.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع أكثر من 500 ألف طن متري من الميثانول سنوياً، إلى جانب احتجاز نحو مليون طن متري من ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه تحت الأرض، ما يسهم في خفض الانبعاثات الصافية وتحقيق أثر بيئي طويل الأمد.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها مايكروسوفت خلال العام الماضي مع شركات متخصصة في إزالة الكربون، في إطار التزامها بتحقيق هدفها لعام 2030 بإزالة كميات من الكربون تفوق ما تنتجه من انبعاثات، رغم التوسع المتسارع في مراكز البيانات.