غوغل تختبر ميزتين لتسهيل البحث داخل صفحات متصفح كروم

واشنطن-سانا

تختبر شركة «غوغل» ميزتين جديدتين في متصفح «كروم» تهدفان إلى تحسين أداة البحث داخل صفحات الويب، من خلال زيادة دقة النتائج وتسهيل التنقل بين المواضع التي تتكرر فيها الكلمات والعبارات، ولا سيما في الصفحات الطويلة.

وذكر موقع Android Authority التقني أمس السبت أن التحديثين ظهرا في الإصدارات التجريبية المبكرة من متصفح «كروم»، ويتضمنان خياراً للتمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة، وأسهم تنقل تتيح الانتقال مباشرة إلى نتائج البحث الواقعة خارج الجزء الظاهر من الصفحة.

وتتيح الميزة الأولى، التي تحمل اسم «Match Case»، للمستخدم تحديد ما إذا كان يريد أن تتطابق نتائج البحث مع الأحرف الكبيرة والصغيرة التي أدخلها، خلافاً لأداة البحث الحالية التي لا تميز عادة بينهما.

ويساعد هذا الخيار في الوصول بدقة أكبر إلى الاختصارات التقنية والأسماء والعلامات التجارية التي تختلف دلالتها باختلاف طريقة كتابة الأحرف، دون الحاجة إلى تثبيت إضافات خارجية.

أما الميزة الثانية، فتضيف سهمين جديدين للتنقل بين نتائج البحث، يتيحان تجاوز النتائج الظاهرة بالفعل على الشاشة والانتقال مباشرة إلى النتيجة السابقة أو التالية الموجودة خارج نطاق العرض.

ومن شأن هذه الإضافة تقليل الخطوات اللازمة للوصول إلى مواضع مختلفة داخل المقالات الطويلة والأبحاث والأدلة التقنية، بدلاً من الانتقال بين النتائج المتقاربة أو الظاهرة في الجزء نفسه من الصفحة.

ولا تزال الميزتان قيد الاختبار في إصدار «Chrome Canary» المخصص لتجربة الخصائص الجديدة، ولم تعلن «غوغل» حتى الآن موعداً رسمياً لإتاحتهما لجميع مستخدمي المتصفح.

وتندرج هذه التحديثات ضمن التحسينات التي تستهدف تطوير أدوات التصفح الأساسية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات داخل صفحات الإنترنت.