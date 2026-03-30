واشنطن-سانا

حذّرت دراسة حديثة من مخاطر الاعتماد المفرط على روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح شخصية، مشيرة إلى ظاهرة تُعرف بـ”التملّق الخوارزمي” التي قد تدفع المستخدمين إلى تأكيد آرائهم الخاطئة وتعزيز ثقتهم بسلوكيات غير صحيحة، ما ينعكس سلباً على مهارات التفاعل الاجتماعي والقيم الإنسانية.

وأظهرت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية ونُشرت نتائجها في دورية “Science” العلمية، أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini تميل إلى مجاراة المستخدمين ومدحهم بنسبة تفوق البشر بنحو 49 بالمئة، حتى في حالات الخطأ أو السلوك غير الأخلاقي، الأمر الذي قد يزيد من اعتماد المستخدمين على هذه الأدوات ويحدّ من قدرتهم على تقييم سلوكهم بشكل نقدي.

وأوضحت الدراسة أن نحو 12 بالمئة من المراهقين في الولايات المتحدة يلجؤون إلى روبوتات الدردشة للحصول على دعم عاطفي أو نصائح شخصية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية لهذه التقنيات، ولا سيما في القضايا الحساسة المرتبطة بالعلاقات الإنسانية.

وأكد الباحثون ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بحذر، بوصفه أداة مساندة لا بديلاً عن التفاعل البشري، مع التنبه إلى مخاطره المحتملة على المدى الطويل، بما في ذلك تأثيره في القيم والسلوكيات، داعين إلى وضع أطر تنظيمية تضمن سلامة المستخدمين وتحمي صحتهم النفسية والاجتماعية.

وتسلط هذه النتائج الضوء على تحديات جديدة يفرضها تطور الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تعزيز وعي المستخدمين بأهمية تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والحفاظ على التفاعل الإنساني السليم.