غوغل تختبر إضافة مزايا مراسلة متطورة إلى Google Voice

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على تطوير دعم تقنية المراسلة الحديثة RCS في خدمة «Google Voice»، في خطوة من شأنها توفير مزايا مراسلة متقدمة للمستخدمين، بعد سنوات من اعتماد الخدمة على الرسائل النصية التقليدية SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS.

وذكر موقع «9to5Google» التقني أول أمس، أن تحليل الشفرة البرمجية لأحدث إصدار من تطبيق «Google Voice» على نظام «أندرويد» كشف عن مؤشرات إلى تطوير هذه الميزة، من دون أن تعلن الشركة حتى الآن موعداً رسمياً لإطلاقها أو تؤكد إتاحتها للمستخدمين.

كما كشف موقع «Android Authority» عن مؤشرات برمجية أخرى تتعلق بخيارات التحكم في تفضيلات محادثات RCS، إلى جانب وظائف مرتبطة باستخدام هذه التقنية، إلا أن هذه الميزات لم تُفعّل فعلياً في التطبيق حتى الآن.

وتوفر تقنية RCS، المعروفة باسم خدمات الاتصالات الغنية، مزايا تتجاوز إمكانات الرسائل النصية التقليدية، من بينها إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة أعلى، وإظهار مؤشرات قراءة الرسائل، ومعرفة وقت كتابة الطرف الآخر، وتحسين المحادثات الجماعية، فضلاً عن دعم التشفير التام بين الطرفين في المحادثات المتوافقة.

وتتيح خدمة «Google Voice» للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستقبالها باستخدام رقم هاتف واحد عبر أجهزة متعددة، فيما يعتمد التطبيق حالياً على تقنيتي SMS وMMS، ما يجعل إضافة RCS خطوة لتوسيع إمكاناته وتحسين تجربة المراسلة، ولا سيما للمستخدمين الذين يعتمدون عليه في التواصل الشخصي والمهني.

ولا تعني المؤشرات المكتشفة تأكيد إطلاق الميزة قريباً، إذ إن تحليل الشفرة البرمجية للتطبيقات قد يكشف عن وظائف لا تصل بالضرورة إلى الإصدار النهائي، كما لم تحدد «غوغل» موعداً لإتاحتها أو توضح ما إذا كانت ستشمل جميع مستخدمي الخدمة.