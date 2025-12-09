دراسة تحذر.. السكري يضاعف خطر الوفاة القلبية المفاجئة

كوبنهاغن-سانا

حذّرت دراسة طبية حديثة من أن مرض السكري بنوعيه الأول والثاني يزيد بشكل كبير من احتمالات الوفاة القلبية المفاجئة، مشيرةً إلى أن المصابين بالسكري أكثر عرضة لتوقف القلب المفاجئ مقارنة بعامة السكان.

ونقلت وكالة هيلث داي (HealthDay) الأمريكية عن الدراسة، التي أجراها باحثون في مشفى جامعة كوبنهاغن بالدنمارك: إن مرضى السكري معرضون للوفاة بسبب السكتة القلبية بمعدل يتراوح بين 3.7 و6.5 مرات أكثر من غير المصابين، استناداً إلى تحليل بيانات نحو 54 ألف حالة وفاة.

وأوضح الباحثون أن مرض السكري يسهم في زيادة خطر توقف النبض المفاجئ، كما أظهرت نتائج الدراسة أن المصابين بالسكري من النوع الثاني كانوا الأكثر عرضة للوفاة القلبية المفاجئة بمقدار 6.5 مرات، فيما ارتفع الخطر لدى المصابين بالنوع الأول بمقدار 3.7 مرات مقارنةً بالأشخاص غير المصابين.

ولفت الباحثون إلى أن الخطر يكون أشد لدى الشباب، حيث تبين أن الأشخاص دون سن 50 عاماً كانوا أكثر عرضة للوفاة القلبية المفاجئة بمقدار سبعة أضعاف، وسُجلت أعلى نسب للوفيات بين الفئة العمرية من 40 إلى 50 عاماً.

ويُعدّ مرض السكري أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم، ويؤثر بشكل مباشر في أجهزة الجسم الحيوية، ولا سيما القلب، إذ يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى إضعاف الأوعية الدموية والأعصاب المسؤولة عن وظائف القلب، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.