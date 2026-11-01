كيف يسهم فيتامين (أ) في تطور الرؤية الدقيقة قبل الولادة؟

واشنطن-سانا

كشف باحثون في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن دور لمشتق من فيتامين (أ) في تطور الرؤية البشرية قبل الولادة، من خلال تفاعله مع هرمونات الغدة الدرقية، بما يسهم في تشكيل النقرة المركزية في شبكية العين، وهي منطقة مسؤولة عن الرؤية الدقيقة وتمييز التفاصيل.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي، في تقرير نشره أمس السبت، أن الدراسة المنشورة في دورية «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» (PNAS)، اعتمدت على نماذج مصغرة لشبكية العين البشرية نُميت في المختبر، وأظهرت أن بعض الخلايا المخروطية الحساسة للضوء الأزرق تتحول خلال التطور الجنيني إلى خلايا حساسة للضوء الأحمر والأخضر.

وأوضح الباحثون أن هذه التحولات تسهم في تكوين البنية الضرورية لحدة الإبصار، وتحدث بفعل آليتين متكاملتين؛ إذ ينظم حمض الريتينويك، وهو مشتق من فيتامين (أ)، تشكل الخلايا، فيما تؤدي هرمونات الغدة الدرقية دوراً في تحويل بعض الخلايا المخروطية الزرقاء إلى أنواع أخرى.

وتقدم النتائج تفسيراً جديداً لآلية تطور مركز الشبكية، خلافاً للنظرية السائدة منذ نحو ثلاثة عقود، والتي افترضت أن الخلايا المخروطية الزرقاء تنتقل إلى مناطق أخرى من الشبكية مع نمو العين، مع احتفاظها بنوعها ووظيفتها، بينما تشير الدراسة إلى أن بعضها يغير هويته الخلوية خلال التطور الجنيني.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح آفاقاً أمام تطوير أبحاث علاج أمراض الشبكية، ومنها التنكس البقعي الذي يؤثر في الرؤية المركزية، من خلال دراسة إمكانية إنتاج خلايا حساسة للضوء في المختبر والاستفادة منها مستقبلاً في تعويض الخلايا التالفة.