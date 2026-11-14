مستشعر طبي جديد من هواوي الصينية يعفي مرضى السكري من وخز الإصبع المتكرر

نيويورك-سانا

أطلقت شركة هواوي الصينية جهازها الجديد “سينس جي1″، وهو أول جهاز استشعار طبي من إنتاجها مخصص لمراقبة مستوى الغلوكوز في الدم بشكل مستمر على مدار اليوم، لتدخل بذلك قطاع الأجهزة الطبية المتقدمة.

وذكر الموقع التقني الصيني “غيزموتشاينا”، أمس الجمعة، أن الجهاز يثبت على الذراع عبر لاصقة دائرية صغيرة، ويعتمد على مستشعر دقيق يُغرس تحت الجلد لجمع القراءات من السائل المحيط بخلايا الأنسجة الجسدية دون الحاجة لوخز الإصبع المتكرر، مشيراً إلى أن الجهاز حصل على اعتماد الفئة الثالثة للأجهزة الطبية عالية المخاطر من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية، بعد برنامج تطوير واختبار استمر نحو 35 شهراً.

وأوضحت الشركة، أن الجهاز يهدف إلى تتبع مستويات السكر بشكل لحظي ومتواصل، وتكمن أهميته في إرسال بيانات فورية عبر البلوتوث إلى الهواتف والساعات الذكية لتنبيه المستخدم عند أي انحرافات خطيرة، فيما تبرز ميزته الأساسية في توفير عمر مستشعر يمتد حتى 16 يوماً دون الحاجة لمعايرة متكررة، وبدقة عالية تقل فيها نسبة الخطأ عن 10 بالمئة.

يشار إلى أن هواوي طورت خلال السنوات الأخيرة تقنيات صحية متقدمة شملت نظام “تروسينس” لساعاتها الذكية القادرة على تقييم مخاطر الإصابة بمرض السكري، ويمثل طرح جهاز “سينس جي 1” خطوة نوعية لتقديم حلول طبية مباشرة ودقيقة لمراقبة السكر من قِبل قطاع الأجهزة الاستهلاكية في الشركة.