السويداء-سانا



دعت مديرية صحة السويداء المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والراغبين بالتعاقد للعمل في منطقة شهبا الصحية ومراكزها، لتقديم طلباتهم وفق الشواغر والاختصاصات والأعداد المحددة.



وبينت المديرية أنه يمكن للراغبين بالتقدم مراجعة دائرة التنمية الإدارية في مبنى المديرية، مع إحضار صورتين شخصيتين، والالتزام بالشواغر والاختصاصات والأعداد المحددة في الإعلان، وذلك قبل انتهاء الموعد النهائي لاستقبال الطلبات.



وأوضح مدير صحة السويداء الدكتور أسامة قندلفت في تصريح لـ سانا أن الدعوة تأتي بتعليماتٍ من وزارة الصحة لإتاحة الفرصة أمام المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة، من أجل التقدم بطلبات التعاقد لصالح منطقة شهبا الصحية ومراكزها، مبيناً أن استقبال الطلبات يستمر حتى الاثنين 30 تشرين الثاني 2026 عند الساعة الثانية ظهراً.



ولفت قندلفت إلى أنه من المتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في سد النقص الحاصل في الكوادر الطبية والإدارية في مشفى شهبا والمراكز الصحية التابعة له، بما ينعكس إيجاباً على سرعة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي، ويخفف الضغط عن الكوادر العاملة حالياً.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لمعالجة ملف العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، إذ كان محافظ السويداء مصطفى البكور أعلن ‏في العاشر من آب الماضي تشكيل لجنة لاستقبال طلبات العودة إلى العمل من موظفي وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوحدات الإدارية من أبناء المحافظة الذين فُصلوا خلال سنوات الثورة.