سامسونغ توسّع ميزة “كشف الاحتيال” إلى أجهزتها القابلة للطي المقبلة

سيؤل-سانا

تستعد شركة سامسونغ لتوسيع نطاق ميزة “كشف الاحتيال” التي أطلقتها لأول مرة ضمن هواتف سلسلة Galaxy S26 هذا العام، في خطوة تعكس توجهها لتعزيز الأمان الرقمي عبر أجهزتها الذكية.

وذكر موقع “أندرويد أوثورتي” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن سامسونغ تعمل على إدراج الميزة في الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي، وذلك استناداً إلى مؤشرات تم رصدها داخل تطبيق “hone by Google”، وفق ما نقلت عنه “العربية Business”.

وتعتمد ميزة “كشف الاحتيال” على تقنيات الذكاء الاصطناعي “جيمناي” التي طورتها غوغل ضمن منظومتها الأوسع للذكاء الاصطناعي، وقد ظهرت لأول مرة في هواتف “بيكسل” قبل أن تنتقل إلى أجهزة سامسونغ.

ومن المتوقع أن تتيح هذه الخطوة لمستخدمي سلسلة Galaxy S26 في أسواق إضافية الاستفادة من ميزة “كشف الاحتيال”، إما بالتزامن مع إطلاق الهواتف القابلة للطي الجديدة أو قبل ذلك.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونغ ستكشف عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي خلال شهر تموز 2026.