غواصون يكتشفون كنزاً إسبانياً مفقوداً منذ قرون قبالة سواحل فلوريدا

تالاهاسي-سانا

تمكن فريق غواصين من العثور على كنز إسباني مفقود منذ قرون تحت مياه ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية، في منطقة تعرف باسم “ساحل الكنز”، حيث تقدر قيمة الاكتشاف بنحو مليون دولار.

ووفقًا لتقرير نشره موقع سكاي نيوز، أعلنت شركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC، المتخصصة في البحث عن حطام السفن التاريخية، أنها تمكنت من انتشال أكثر من ألف قطعة نقدية من الذهب والفضة خلال عمليات غوص نفذتها في صيف هذا العام قرب الساحل الأطلسي لولاية فلوريدا.

ويُعتقد أن هذه العملات صُكت في مستعمرات إسبانيا القديمة في كل من بوليفيا والمكسيك وبيرو، قبل أن تغرق السفن التي كانت تنقلها إلى أوروبا قبل قرون.

وقال سال غوتوسو، مدير العمليات في الشركة: إن “هذا الاكتشاف لا يتعلق فقط بالكنز ذاته، بل بالقصص التي يحملها، فكل عملة تمثل قطعةً من التاريخ، تربطنا مباشرة بالناس الذين عاشوا وأبحروا خلال العصر الذهبي للإمبراطورية الإسبانية، والعثور على ألف عملة دفعةً واحدةً أمرٌ نادر واستثنائي”.

وحسب قوانين ولاية فلوريدا، تُعد أي كنوز أو آثار تاريخية مهجورة يعثر عليها في أراضي الولاية أو مياهها ملكاً للدولة، مع السماح للشركات المرخصة بتنفيذ عمليات الاسترداد، على أن تُسلَّم 20 بالمئة من القطع الأثرية المكتشفة إلى السلطات المحلية لأغراض البحث والعرض في المتاحف.