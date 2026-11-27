دمشق -سانا



أطلقت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام منصة رقمية تفاعلية باللغتين العربية والإنكليزية، لرصد وتوثيق احتفالات السوريين بعيد التحرير – اليوم الوطني السوري في مختلف دول العالم، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير سوريا، تحت شعار «استعدناها.. وسنبنيها معاً».



وتهدف المنصة إلى تعزيز التواصل مع السوريين في الخارج، وترسيخ روابط الانتماء الوطني، وإبراز دور الجاليات السورية ومؤسساتها في إحياء هذه المناسبة، من خلال جمع الفعاليات وتوثيقها وإتاحتها ضمن نافذة إعلامية موحدة موجهة للجمهور المحلي والدولي.

خريطة تفاعلية ودليل للفعاليات

أوضحت وزارة الإعلام، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن المنصة توفر خريطة جغرافية تفاعلية تحدد مواقع الاحتفالات، ودليلاً يتضمن مواعيد الفعاليات وأماكن إقامتها والجهات المنظمة لها وروابط التسجيل والمشاركة فيها.



كما تضم المنصة معرضاً للملصقات الإعلانية، إضافة إلى أدوات للبحث وتصنيف الفعاليات بحسب الدول وأنواع الأنشطة، بما يسهّل الوصول إلى المعلومات ومتابعة الفعاليات المختلفة.



وبيّنت الوزارة أن المنصة تتيح للجاليات السورية والجهات المنظمة المشاركة في إثراء محتواها من خلال تسجيل الفعاليات وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والمواد الإعلامية المرتبطة بها، عبر سبع قنوات تواصل إقليمية تغطي مختلف مناطق العالم، بما يعزز التنسيق المباشر ومتابعة الأنشطة.

تنسيق إعلامي محلي ودولي

أشارت الوزارة إلى أن جميع المواد الواردة إلى المنصة تخضع للتدقيق والمراجعة التحريرية لضمان دقة المعلومات ومهنية النشر، مع الحفاظ على الطابع الإعلامي والتوثيقي للمحتوى، واحترام استقلالية الجهات المنظمة ومسؤوليتها عن تنظيم أنشطتها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول المضيفة.



ولفتت إلى أن المبادرة تتضمن آلية للتنسيق مع المؤسسات والوسائل الإعلامية الوطنية من خلال نقاط اتصال مخصصة، تتيح لها الوصول إلى المواد الإعلامية الواردة وتوسيع نطاق التغطية، فضلاً عن توفير المعلومات لوسائل الإعلام الدولية والجمهور الأجنبي وأصدقاء سوريا للتعريف بفعاليات الجاليات السورية حول العالم.

للاطلاع على المنصة واستكشاف الاحتفالات حول العالم: https://momc.gov.sy/national-day-worldwide/

منظومة مستدامة للتواصل مع المغتربين

أكدت وزارة الإعلام أن المنصة تمثل خطوة أولى نحو بناء منظومة رقمية مستدامة للتواصل الإعلامي مع السوريين والسوريات في الخارج، وتطوير شبكة من العلاقات المؤسسية والمجتمعية معهم، داعية الجاليات والجهات المنظمة إلى تسجيل فعالياتها وإرسال موادها الإعلامية للإسهام في توثيق هذه المناسبة الوطنية.



وكان 74 فريقاً إعلامياً، ضمت 119 صحفياً من 24 دولة، شاركوا في تغطية فعاليات الذكرى الأولى للتحرير في سوريا العام الماضي، في إطار مواكبة إعلامية عربية ودولية واسعة.



ويصادف الثامن من كانون الأول المقبل الذكرى الثانية لتحرير سوريا (اليوم الوطني السوري)، التي تستذكر دخول قوات الثورة السورية إلى دمشق عام 2024 وإعلان سقوط نظام الأسد المجرم، عقب معركة “ردع العدوان” التي انطلقت في 27 تشرين الثاني من العام نفسه، وانتهت بإنهاء حكم دكتاتوري دموي استمر أكثر من خمسة عقود، وفتح مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.