واتساب يضيف أربع ميزات جديدة لتنظيم المحادثات الجماعية

واشنطن-سانا

أعلن تطبيق «واتساب» إطلاق أربع ميزات جديدة للمحادثات الجماعية، تهدف إلى تسهيل متابعة الرسائل والتفاعلات، وتوفير أدوات إضافية لتنظيم المحتوى ومشاركته بين أعضاء المجموعات.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني، في تقرير نشره أول أمس، أن الميزات التي أعلن عنها «واتساب» عبر مدونته الرسمية تشمل تطوير فلاتر المحادثات، وتوسيع خيارات تثبيت الرسائل، وإتاحة مشاركة الرسائل السابقة مع الأعضاء الجدد، إلى جانب مشاركة تحديثات الحالة داخل المجموعات.

وتتيح الميزة الأولى إضافة خيار «الإشارات والردود» إلى فلاتر المحادثات، بما يسمح للمستخدم بعرض المجموعات التي تتضمن رسائل غير مقروءة تمت الإشارة إليه فيها، أو ردوداً مباشرة على رسائله، بما فيها الرسائل الموجهة إلى جميع أعضاء المجموعة باستخدام (@all).

أما الميزة الثانية، فتتيح تثبيت الرسائل في المحادثات الجماعية لمدة غير محددة، بعدما كانت الخيارات تقتصر على 24 ساعة أو سبعة أيام أو 30 يوماً، ما يساعد على إبقاء المعلومات المهمة ظاهرة أمام الأعضاء.

وتسمح الميزة الثالثة بمشاركة الرسائل السابقة مع عضو جديد بعد انضمامه إلى المجموعة، إذ يمكن للمستخدم الضغط على اسم العضو وإرسال الرسائل الحديثة إليه، بعدما كانت هذه الإمكانية متاحة عند إضافته إلى المجموعة فقط.

وتتيح الميزة الرابعة مشاركة تحديثات الحالة مع مجموعة محددة، بحيث يتمكن الأعضاء من مشاهدة الحالات المنشورة والتفاعل معها، فضلاً عن نشر تحديثاتهم الخاصة داخل المجموعة، على أن تختفي هذه الحالات بعد 24 ساعة.

وأشار «واتساب» إلى أن إتاحة الميزات الجديدة ستتم تدريجياً، لذلك قد لا تظهر لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، على أن يصل التحديث إلى مزيد من الأجهزة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود «واتساب» المستمرة لتطوير أدوات التواصل، وتوفير مزيد من الخيارات التي تساعد المستخدمين على إدارة محادثاتهم الجماعية، ومتابعة محتواها بسهولة وفاعلية.