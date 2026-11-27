أوتاوا-سانا‏

وصلت عريضة وقّعها نحو 290 ألف كندي، وتطالب حكومة رئيس الوزراء مارك ‏كارني بطرد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، إلى مجلس العموم الكندي، ‏وسط انتقادات متصاعدة لمواقفه من العلاقات بين البلدين.‏

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن زعيمة حزب الخضر الكندي ‏إليزابيث ماي قولها: إنها قدمت العريضة التي تدعو الحكومة إلى إعلان السفير ‏الأمريكي “شخصاً غير مرغوب فيه”، وسحب امتيازاته الدبلوماسية، متهمة إياه بالإساءة ‏المتكررة إلى الكنديين.‏

وتتهم العريضة التي أطلقها أحد سكان مدينة كالغاري، السفير الأمريكي بالتدخل في ‏الشؤون السياسية الكندية، وتقويض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية دعمه ‏تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية ‏الحادية والخمسين.‏

وبموجب الإجراءات البرلمانية، يتعين على الحكومة الكندية تقديم رد رسمي على ‏العرائض التي تُعرض على مجلس العموم، من دون أن تكون ملزمة بتنفيذ المطالب ‏الواردة فيها.‏

وكان هوكسترا، النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميشيغان وأحد حلفاء ترامب، أثار ‏انتقادات مسؤولين كنديين بسبب دفاعه عن تصريحات الرئيس الأمريكي وسياساته ‏تجاه كندا.‏

وفي حزيران الماضي قال السفير: إن ترامب وكارني ينبغي أن يجريا نقاشاً بشأن ‏احتمال انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، كما انتقد سياسيين كنديين لمعارضتهم ‏الرسوم الجمركية الأمريكية، محذراً من احتمال تغير العلاقات الدفاعية بين البلدين إذا ‏تراجعت أوتاوا عن خطتها لشراء مقاتلات “إف-35” الأمريكية.‏