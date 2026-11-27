أوتاوا-سانا
وصلت عريضة وقّعها نحو 290 ألف كندي، وتطالب حكومة رئيس الوزراء مارك كارني بطرد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، إلى مجلس العموم الكندي، وسط انتقادات متصاعدة لمواقفه من العلاقات بين البلدين.
ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن زعيمة حزب الخضر الكندي إليزابيث ماي قولها: إنها قدمت العريضة التي تدعو الحكومة إلى إعلان السفير الأمريكي “شخصاً غير مرغوب فيه”، وسحب امتيازاته الدبلوماسية، متهمة إياه بالإساءة المتكررة إلى الكنديين.
وتتهم العريضة التي أطلقها أحد سكان مدينة كالغاري، السفير الأمريكي بالتدخل في الشؤون السياسية الكندية، وتقويض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية دعمه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.
وبموجب الإجراءات البرلمانية، يتعين على الحكومة الكندية تقديم رد رسمي على العرائض التي تُعرض على مجلس العموم، من دون أن تكون ملزمة بتنفيذ المطالب الواردة فيها.
وكان هوكسترا، النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميشيغان وأحد حلفاء ترامب، أثار انتقادات مسؤولين كنديين بسبب دفاعه عن تصريحات الرئيس الأمريكي وسياساته تجاه كندا.
وفي حزيران الماضي قال السفير: إن ترامب وكارني ينبغي أن يجريا نقاشاً بشأن احتمال انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، كما انتقد سياسيين كنديين لمعارضتهم الرسوم الجمركية الأمريكية، محذراً من احتمال تغير العلاقات الدفاعية بين البلدين إذا تراجعت أوتاوا عن خطتها لشراء مقاتلات “إف-35” الأمريكية.