دراجة ذكية لكبار السن تميز بين الانعطاف والسقوط وتوفر الأمان

1636136.jpeg دراجة ذكية لكبار السن تميز بين الانعطاف والسقوط وتوفر الأمان

طوكيو-سانا‏

ابتكر باحثون يابانيون نظاماً ذكياً للدراجات الهوائية والنارية، قادراً على معرفة متى ‏يكون الراكب بصدد الانعطاف بشكل طبيعي، ومتى يكون على وشك السقوط، ليقدم ‏المساعدة في اللحظة المناسبة فقط.‏

ونشر الموقع الأمريكي “هاكستر دوت آي أو” المتخصص بالابتكارات، أمس الجمعة، أن ‏الدراسة قادها الأستاذ المشارك “هيرواكي كواهارا” من معهد شيبورا للتكنولوجيا، وتمكن ‏الباحثون من تطوير نظام تحكم إلكتروني يستبدل الأسلاك الميكانيكية التي تربط المقود مع العجلة الأمامية بأجهزة استشعار إلكترونية، ما يسمح بقراءة حركة الدراجة وتصرف ‏الراكب بدقة عالية.‏

ويعتمد النظام على ذكاء اصطناعي يحلل في كل لحظة بيانات مثل سرعة الدراجة ‏وزاوية ميلانها، ويميز بين حركة الانعطاف المتعمدة التي يقوم بها الراكب، وبين ‏الاهتزاز أو الميلان غير المتحكم به الذي يسبق السقوط، وعندها فقط يفعل نظام دعم ‏التوازن لإنقاذ الموقف، دون أن يشعر الراكب بأي تدخل أثناء القيادة العادية.‏

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية مستقبلاً في تعزيز سلامة الدراجات الكهربائية، و‏خاصة لكبار السن وقليلي الخبرة، إضافة إلى مركبات التوصيل وخدمات مشاركة ‏الدراجات، في خطوة تجعل التنقل أكثر أماناً في المدن المزدحمة.‏

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