دراجة ذكية لكبار السن تميز بين الانعطاف والسقوط وتوفر الأمان

طوكيو-سانا
ابتكر باحثون يابانيون نظاماً ذكياً للدراجات الهوائية والنارية، قادراً على معرفة متى يكون الراكب بصدد الانعطاف بشكل طبيعي، ومتى يكون على وشك السقوط، ليقدم المساعدة في اللحظة المناسبة فقط.
ونشر الموقع الأمريكي “هاكستر دوت آي أو” المتخصص بالابتكارات، أمس الجمعة، أن الدراسة قادها الأستاذ المشارك “هيرواكي كواهارا” من معهد شيبورا للتكنولوجيا، وتمكن الباحثون من تطوير نظام تحكم إلكتروني يستبدل الأسلاك الميكانيكية التي تربط المقود مع العجلة الأمامية بأجهزة استشعار إلكترونية، ما يسمح بقراءة حركة الدراجة وتصرف الراكب بدقة عالية.
ويعتمد النظام على ذكاء اصطناعي يحلل في كل لحظة بيانات مثل سرعة الدراجة وزاوية ميلانها، ويميز بين حركة الانعطاف المتعمدة التي يقوم بها الراكب، وبين الاهتزاز أو الميلان غير المتحكم به الذي يسبق السقوط، وعندها فقط يفعل نظام دعم التوازن لإنقاذ الموقف، دون أن يشعر الراكب بأي تدخل أثناء القيادة العادية.
ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية مستقبلاً في تعزيز سلامة الدراجات الكهربائية، وخاصة لكبار السن وقليلي الخبرة، إضافة إلى مركبات التوصيل وخدمات مشاركة الدراجات، في خطوة تجعل التنقل أكثر أماناً في المدن المزدحمة.