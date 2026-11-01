ميتا تدخل عالم الموضة بتطبيق لتنسيق الملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ميتا» الأمريكية تطبيقاً جديداً يحمل اسم «ستايل سكتش» (Style Sketch)، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تنسيق ملابسهم واقتراح إطلالات متنوعة باستخدام القطع الموجودة في خزائنهم، إلى جانب تجربة هذه الإطلالات افتراضياً بما يتناسب مع شكل الجسم ولون البشرة.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني، في تقرير نشره أول أمس، أن التطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء خزانة ملابس رقمية من خلال ربطه بحساباتهم على منصة «إنستغرام» والاستفادة من صور الملابس المنشورة فيها، أو إضافة القطع يدوياً عبر التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو قصيرة أو تحميل صور من الهاتف.

ويحلل التطبيق قطع الملابس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم يقترح تنسيقات مختلفة تتناسب مع أسلوب المستخدم، كما يتيح عرض الإطلالات المقترحة على نموذج افتراضي يحاكي شكل الجسم ولون البشرة.

وتشمل وظائف التطبيق أيضاً التخطيط لإطلالات السفر، إذ يمكن للمستخدم إدخال وجهته ومدة رحلته والأنشطة التي يعتزم القيام بها، ليقترح التطبيق تنسيقات يومية للملابس تراعي توقعات الطقس وبرنامج الرحلة.

كما يتيح اختيار قطعة محددة من خزانة الملابس والحصول على اقتراحات لتنسيقات مختلفة تعتمد عليها، بما يساعد على الاستفادة من الملابس المتوافرة بدلاً من الاكتفاء باقتراح خيارات جديدة.

ويتوافر التطبيق حالياً في إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، على نظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد»، ولم تعلن «ميتا» حتى الآن موعداً لتوسيع نطاق إتاحته في أسواق أخرى.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن توجه الشركة إلى توسيع حضورها في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعد طرح مجموعة من المنتجات الرقمية التي تعتمد هذه التقنيات، من بينها «Waddle World» و«Pocket» و«Vibes».