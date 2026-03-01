“ثريدز” تتيح بدء المحادثات المباشرة عبر روابط داخل المنشورات

واشنطن-سانا

أعلنت منصة “ثريدز” التابعة لشركة “ميتا” إطلاق ميزة جديدة تتيح إدراج روابط ضمن المنشورات والردود تُمكّن المستخدمين من فتح نافذة الرسائل المباشرة بنقرة واحدة، بهدف تسهيل الانتقال من النقاش العام إلى التواصل الخاص.

ووفقاً لموقع “TechCrunch”، أوضح رئيس منصتي إنستغرام وثريدز آدم موسيري أن الميزة صُممت لدعم صناع المحتوى والشركات، عبر تمكين المتابعين من بدء محادثة مباشرة من داخل المنشور من دون الحاجة إلى زيارة الملف الشخصي.

وأشارت تقارير إلى أن الميزة قد تفيد الأنشطة التجارية بشكل خاص، من خلال إتاحة خيار “مراسلة للاستفسار” مباشرة ضمن الردود، بما يعزز التفاعل وسهولة التواصل مع العملاء.

وتأتي الخطوة ضمن توجه “ميتا” لتعزيز تكامل خدماتها، إذ تعتمد “ثريدز” على البنية التحتية لرسائل إنستغرام، ما يتيح عمل الروابط بسلاسة بين التطبيقين، مع الالتزام بإعدادات الخصوصية التي يحددها المستخدم.