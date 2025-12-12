منصة إكس توحّد الرسائل الخاصة و«XChat» في تبويب واحد لتجربة تواصل متكاملة

واشنطن-سانا

بدأت منصة «إكس» تنفيذ تحديث رئيسي يدمج الرسائل الخاصة مع ميزة الدردشة XChat في تبويب واحد يجمع جميع المحادثات، لتوفير تجربة أكثر سلاسة وخصوصية للمستخدمين.

وحسب موقع TechCrunch الأمريكي المتخصص بأخبار التكنولوجيا، يتيح النظام الجديد الوصول إلى المحادثات من واجهة موحدة، مع مزايا تشمل إشعارات عند التقاط لقطة شاشة، وتعديل الأسماء، ووضع الاختفاء لحذف الرسائل تلقائياً، وحذف الرسائل بين الطرفين، إضافة إلى دعم الملفات المتنوعة والقراءة دون إظهار مؤشر «تمت القراءة».

ويعكس التحديث توجه المنصة نحو تقديم خدمة مراسلة متكاملة تشمل المحادثات الخاصة والجماعية وإرسال الملفات والتواصل الآمن دون الحاجة إلى رقم هاتف أو تطبيقات خارجية.