متطوع بالموسيقا.. مسنّ بريطاني يعزف الأكورديون للمرضى منذ 35 عاماً

لندن-سانا

يواصل المتطوع البريطاني جون جونز، البالغ من العمر 84 عاماً، العزف على آلة الأكورديون في مستشفى ماكليسفيلد العام منذ 35 عاماً، بهدف إدخال البهجة إلى نفوس المرضى والزوار، والمساهمة في جمع التبرعات لدعم الخدمات الصحية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في تقرير نشرته أمس الخميس، أن جونز بدأ نشاطه التطوعي عام 1991، بعدما اطلع على نداء لجمع التبرعات من أجل توفير جهاز للتصوير المقطعي المحوسب في المستشفى، وذلك خلال مرافقته حماته لتلقي الرعاية الطبية.

وكان شغف جون بالموسيقا بدأ في طفولته، متأثراً بوالده، ثم تعلم العزف بنفسه بعد وفاته، قبل أن يحوّل هوايته إلى نشاط تطوعي مستمر، أسهم من خلاله في جمع مئات آلاف الجنيهات الإسترلينية لدعم المستشفى، وتقديراً لجهوده، مُنح وسام الإمبراطورية البريطانية.

ومن المفارقات أن جون خضع لاحقاً لفحص طبي باستخدام جهاز التصوير المقطعي الذي ساهم في جمع التبرعات لشرائه، كما وسّع نشاطه الخيري ليشمل دعم وحدة العناية المركزة في المستشفى، حيث توفيت زوجته عام 2020 إثر إصابتها بتسمم الدم.

ولم يقتصر عزف جون على المستشفى، بل امتد إلى دور رعاية المسنين، مواصلاً تقديم فقرات موسيقية تطوعية تسهم في التخفيف من أجواء المرض والعزلة، وإدخال البهجة إلى نفوس المرضى والمسنين.

وتبرز هذه المبادرة دور الموسيقا والعمل التطوعي في دعم المرضى نفسياً، وإضفاء أجواء من الألفة والبهجة على بيئة المستشفى، بما يعكس أهمية المبادرات الإنسانية في مساندة الآخرين وتحسين تجربتهم خلال تلقي الرعاية الصحية.