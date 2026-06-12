مشروع بحري جديد يربط تايوان باليابان ويمنح تجربة فريدة لعشاق السفر البطيء

تايبيه-سانا

أطلقت شركة تشغيل بحرية في تايوان خدمة عبّارة ركاب جديدة تربط ميناء كيلونغ شمال البلاد بجزيرة إيشيغاكي اليابانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة، وتقديم تجربة سفر مختلفة لعشاق ما يُعرف بـ”السفر البطيء”، حيث تتيح الرحلة للمسافرين النوم على متن السفينة والاستيقاظ في اليابان.

ووفق ما نقلت شبكة CNN اليوم الجمعة، فإن العبّارة الجديدة “Yaima Maru” تمثل تجربة سياحية متكاملة، إذ تضم مرافق ترفيهية مثل غرف كاريوكي وساونا ومقهى على السطح، وتستغرق الرحلة البحرية نحو ثماني ساعات بين تايوان وجنوب غرب اليابان.

وأكد مسؤولون ومشغلو الخط أن الهدف الأساسي من الخدمة هو دعم الحركة السياحية وتعزيز الربط بين الجانبين، في ظل توقعات بأن يسهم الخط الجديد في تنشيط التجارة، وتوسيع فرص التبادل السياحي والثقافي بين تايوان واليابان.

ويأمل القائمون على المشروع بأن يوفر هذا النمط من السفر بديلاً منخفض التكلفة وأكثر هدوءاً مقارنة بالسفر الجوي التقليدي، مع خطط لتوسيع عدد الرحلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة.