زغرب-سانا

كشفت أعمال تنقيب أثرية في مقاطعة دالماسيا بكرواتيا عن شظايا حجرية ونقوش نادرة تعود إلى قوس نصر روماني ضخم، شُيّد في مطلع القرن الثاني الميلادي تكريماً للإمبراطور تراجان، وذلك في اكتشاف يسلط الضوء على جانب من التاريخ الروماني في المنطقة.

وذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية «إتش آر تي» في تقرير نشرته في الثامن من تشرين الثاني الجاري، أن فريقاً أثرياً من قسم الآثار في جامعة زادار، بإشراف الأستاذ الدكتور درازين مارشيتش، نفذ أعمال التنقيب في موقع فراتنيكا بمنطقة ديكمو قرب مدينة سبليت، بهدف دراسة بقايا النصب واستخراج عناصره المعمارية والزخرفية.

وأشار التقرير إلى أن الباحثين عثروا على قطع حجرية تضم نقوشاً وعناصر زخرفية، من بينها أجزاء تمثل جناحاً ومخلباً للنسر الإمبراطوري الروماني، وتماثيل لرمز الحب في الميثولوجيا الرومانية، ما يقدم دلائل إضافية على الطابع الفني والمعماري للنصب.

وبيّن الباحثون أن النقوش والألقاب الإمبراطورية الواردة على القطع الحجرية، إلى جانب خصائصها الفنية، تشير إلى أن القوس شُيّد تكريماً للإمبراطور تراجان، الذي حكم الإمبراطورية الرومانية بين عامي 98 و117 ميلادياً، فيما عُثر على بقايا مبنى روماني آخر على بعد نحو مئة متر من الموقع، تعود إلى فترة لاحقة، وتضم عملات معدنية وقطعاً فخارية وأجزاء من قرميد الأسقف، بينها عملة تعود إلى عهد الإمبراطور دقلديانوس.

ويكتسب الموقع أهمية تاريخية لوقوعه عند تقاطع طريقين رئيسين في دالماسيا خلال العصر الروماني، ما يعكس دوره في شبكة المواصلات والتجارة آنذاك، ويعزز أهمية مواصلة التنقيب للكشف عن مزيد من معالم الوجود الروماني في المنطقة.