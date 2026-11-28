الرياض-سانا



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخاً من نوع «كروز» أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان عبر منصة “إكس” اليوم السبت: إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وتدميره.



وكان التحالف أعلن قبل يومين اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه ‏العاصمة السعودية الرياض.