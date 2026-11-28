مدريد-سانا



لقي 14 مهاجراً حتفهم، وتم إنقاذ 90 آخربن، إثر العثور على قارب يقلهم تائهاً في المحيط الأطلسي على بعد نحو 72 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة “إل هييرو” الإسبانية، بعد رحلة بحرية استمرت عشرة أيام انطلاقاً من غامبيا.



ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إي في إي» عن مصدر في فرق الطوارئ قوله: إنه تم سحب القارب إلى ميناء لا ريستينغا وعلى متنه جثامين الضحايا، فيما جرى إجلاء ستة من الناجين، بينهم امرأة وخمسة رجال، بواسطة مروحية إلى المستشفى، نظراً إلى خطورة حالتهم الصحية.



وأضافت الوكالة أن 84 ناجياً آخرين نُقلوا إلى الميناء، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، وكان عدد منهم يعاني الإرهاق الشديد والجفاف وانخفاض حرارة الجسم، فيما احتاج ثمانية أشخاص إلى الرعاية الطبية.



وتُعدّ طرق الهجرة البحرية عبر المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري، من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، بسبب طول الرحلات ومخاطر التيارات البحرية ونقص المياه والغذاء، وتشهد الجزر الإسبانية ارتفاعاً في أعداد الوافدين من سواحل غرب أفريقيا، ولا سيما خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.