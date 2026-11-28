واشنطن-سانا



نفت القيادة المركزية الأمريكية المزاعم الإيرانية بشأن استعادة البحرية التابعة للحرس الثوري، ناقلتي نفط إيرانيتين بعد الاستيلاء عليهما من قبل الجيش الأمريكي، ووصفت تلك المزاعم بأنها ادعاءات كاذبة.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس» اليوم السبت: «لم يعد لدى إيران بحرية، والوضع برمته الذي وصفته طهران، مجرد كذبة ملفقة أخرى».



وأشارت القيادة إلى تكرار مزاعم إيرانية سابقة تحدثت عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» في اليوم الأول من عملية «الغضب الملحمي»، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن الحاملة كانت محمية ولم تتعرض لأي هجوم، وأكملت مهمتها العسكرية في الشرق الأوسط قبل عودتها إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.



كما نفت القيادة المركزية المزاعم الإيرانية بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً بقيمة 2.5 مليوني دولار على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين لا يفرضون أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق.



وشددت على أن الجهود الأمريكية أسهمت في ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الدولي، مشيرة إلى مرور آلاف السفن وشحنات النفط عبر المضيق بأمان.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت أمس الجمعة تعطيل سفينة تجارية في خليج عُمان بعد محاولتها اختراق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.