ميتا تطلق تطبيقاً لتربية حيوان أليف افتراضي بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً يحمل اسم «Waddle World»، يتيح للمستخدمين تربية حيوان أليف افتراضي والتفاعل معه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الهواتف العاملة بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد».

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أمس الأربعاء أن التطبيق يستلهم فكرته من ألعاب الحيوانات الافتراضية الشهيرة، مثل «تاماغوتشي»، إذ يتيح للمستخدمين إطعام الحيوان واللعب معه، فضلاً عن تدوين تفاصيل يومهم صوتياً أو كتابياً، وتحويلها إلى يوميات مرفقة برسوم بسيطة.

ويضم التطبيق ألعاباً مصغرة، كما يرسل رسائل بريد إلكتروني أسبوعية تستند إلى المعلومات التي يتعرف عليها عن المستخدم، فيما توضح «ميتا» أنه مصمم للترفيه والتفاعل، وليس روبوت محادثة أو مساعداً لإنجاز المهام.

ويأتي إطلاق التطبيق بدايةً في الفلبين ضمن تجارب الشركة لتطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، في وقت تتداول فيه تقارير عن احتمال عملها على تطوير جهاز مخصص لحيوان أليف افتراضي، يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي «ميوز».