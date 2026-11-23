القدس المحتلة-سانا

قُتل أربعة فلسطينيين، بينهم موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل ‏اللاجئين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بنيران طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن موظفاً بالأونروا قُتل، إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء تأديته عمله في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا، وأصيب عدد آخر، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية بالقرب من دوار أنصار غرب مدينة غزة.

وكان فلسطينيان قُتلا أمس، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74.742 قتيلاً و176.227 مصاباً.