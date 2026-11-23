دير الزور-سانا
افتتحت مديرية الصحة في دير الزور اليوم الإثنين نقطتين جديدتين لمكافحة مرض الليشمانيا في قريتي الخريطة وعياش بالريف الغربي للمحافظة، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصابين بالمرض، وتعزيز جهود التصدي له، ليرتفع بذلك عدد نقاط مكافحة المرض في المحافظة إلى 60 نقطة.
ورافق افتتاح النقطتين إجراء تدريبات عملية ونظرية على تشخيص مرض الليشمانيا وإعطاء حقن العلاج، بهدف تعزيز مهارات الكوادر الطبية فيهما، إضافةً إلى توزيع بروشورات تعريفية عن المرض وتداعياته في النقطتين.
نحو 2000 إصابة
وأوضحت مديرة مركز مكافحة الليشمانيا في المديرية الدكتورة ميسون حاج عبود في تصريحٍ لـ سانا، أن تفعيل النقطتين يخدم المواطنين فيهما وفي المناطق المجاورة، ويُسهم في تخفيف أعباء التنقل عن كاهل الأهالي عبر إتاحة العلاج في مراكز قريبة من أماكن سكنهم.
ولفتت حاج عبود إلى أن المحافظة تضم 60 نقطة طبية لعلاج الليشمانيا، مبينةً أن المسافة بين النقطة والأخرى لا تتجاوز 15 كيلومتراً، بهدف تسهيل وصول المواطنين إليها بسهولة، موضحةً أن العلاج مجاني، وأن المريض يحصل على بعض المستلزمات كالناموسيات، ومجموعة أدوات النظافة بما فيها المعقمات.
وأشارت حاج عبود إلى أن الإصابات هذا العام في المحافظة لا تتجاوز 2000 إصابة، وكلها تحت السيطرة وتتم معالجتها، ومنها حالات تم الإعلان عن شفائها، وذلك منذ بدء موسم النشاط الحشري لذبابة الرمل.
تخفيف أعباء التنقل
ومن قرية عياش، تحدث خالد الخميس عن إصابته بالليشمانيا التي بدأت بإصابةٍ عادية، ثم تطورت جراء إهمال معالجتها بسبب بُعد مقر نقاط العلاج عن قريته، مشيراً إلى أن حالته تثبت أهمية وجود نقطة طبية متخصصة تتولى التشخيص والعلاج.
كما نوهت عنود الخلف من قرية الخريطة بأهمية افتتاح المركز في قريتها، إذ إنه يخفف العبء عن الأهالي فيها، مشيرةً إلى أنها بدأت فوراً بعلاج ابنتها المصابة منذ نحو 20 يوماً.
وتواصل مديرية الصحة في دير الزور تنفيذ برامج رصد ومكافحة الأمراض السارية بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الداعمة، لتعزيز الإجراءات الصحية والوقائية، حيث كانت أطلقت في 31 من شهر أيار الماضي حملة مسحٍ ميداني لمكافحة مرض الليشمانيا، في إطار خطة الاستجابة الطارئة المعتمدة بالمحافظة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والحد من انتشار الأمراض في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات.