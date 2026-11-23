دير الزور-سانا‏

افتتحت مديرية الصحة في دير الزور اليوم الإثنين نقطتين جديدتين لمكافحة مرض ‏الليشمانيا في قريتي الخريطة وعياش بالريف الغربي للمحافظة، وذلك بهدف توسيع ‏نطاق الخدمات المقدمة للمصابين بالمرض، وتعزيز جهود التصدي له، ليرتفع بذلك ‏عدد نقاط مكافحة المرض في المحافظة إلى 60 نقطة.‏

ورافق افتتاح النقطتين إجراء تدريبات عملية ونظرية على تشخيص مرض الليشمانيا ‏وإعطاء حقن العلاج، بهدف تعزيز مهارات الكوادر الطبية فيهما، إضافةً إلى توزيع ‏بروشورات تعريفية عن المرض وتداعياته في النقطتين.‏

نحو 2000 إصابة ‏

وأوضحت مديرة مركز مكافحة الليشمانيا في المديرية الدكتورة ميسون حاج عبود في ‏تصريحٍ لـ سانا، أن تفعيل النقطتين يخدم المواطنين فيهما وفي المناطق المجاورة، ‏ويُسهم في تخفيف أعباء التنقل عن كاهل الأهالي عبر إتاحة العلاج في مراكز قريبة ‏من أماكن سكنهم. ‏

ولفتت حاج عبود إلى أن المحافظة تضم 60 نقطة طبية لعلاج الليشمانيا، مبينةً أن ‏المسافة بين النقطة والأخرى لا تتجاوز 15 كيلومتراً، بهدف تسهيل وصول المواطنين ‏إليها بسهولة، موضحةً أن العلاج مجاني، وأن المريض يحصل على بعض ‏المستلزمات كالناموسيات، ومجموعة أدوات النظافة بما فيها المعقمات.‏

وأشارت حاج عبود إلى أن الإصابات هذا العام في المحافظة لا تتجاوز 2000 ‏إصابة، وكلها تحت السيطرة وتتم معالجتها، ومنها حالات تم الإعلان عن شفائها، ‏وذلك منذ بدء موسم النشاط الحشري لذبابة الرمل.‏

تخفيف أعباء التنقل

ومن قرية عياش، تحدث خالد الخميس عن إصابته بالليشمانيا التي بدأت بإصابةٍ ‏عادية، ثم تطورت جراء إهمال معالجتها بسبب بُعد مقر نقاط العلاج عن قريته، مشيراً ‏إلى أن حالته تثبت أهمية وجود نقطة طبية متخصصة تتولى التشخيص والعلاج.‏

كما نوهت عنود الخلف من قرية الخريطة بأهمية افتتاح المركز في قريتها، إذ إنه ‏يخفف العبء عن الأهالي فيها، مشيرةً إلى أنها بدأت فوراً بعلاج ابنتها المصابة منذ ‏نحو 20 يوماً.‏

وتواصل مديرية الصحة في دير الزور تنفيذ برامج رصد ومكافحة الأمراض السارية ‏بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الداعمة، لتعزيز الإجراءات الصحية والوقائية، ‏حيث كانت أطلقت في 31 من شهر أيار الماضي حملة مسحٍ ميداني لمكافحة مرض ‏الليشمانيا، في إطار خطة الاستجابة الطارئة المعتمدة بالمحافظة، بهدف تعزيز ‏الإجراءات الوقائية والحد من انتشار الأمراض في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب ‏نهر الفرات.‏