‏ واشنطن-بكين-سانا‏

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تتجاوز المنافسة الأمريكية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي حدود السباق على ‌‏تطوير النماذج الأكثر تقدماً، لتصل إلى معركة أوسع على انتشار هذه التكنولوجيا ‌‏داخل الشركات والأسواق العالمية، في وقت باتت فيه النماذج الصينية الأقل تكلفة ‌‏والأكثر قابلية للتعديل خياراً متزايد الحضور لدى المؤسسات، الأمر الذي يدفع واشنطن ‌‏إلى البحث عن وسائل جديدة للحد من الاعتماد عليها.‏

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‏ وفي أحدث مؤشر على اتساع هذه المنافسة، أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، بأن ‌‏إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إلزام الشركات الأمريكية بالإفصاح علناً عن ‌‏استخدامها نماذج ذكاء اصطناعي صينية، عبر نشر إشعارات على مواقعها ‌‏الإلكترونية، في مقترح ناقشته وزارة الخزانة ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في ‌‏البيت الأبيض.‏

وأشارت الوكالة إلى أن المقترح لا يزال قيد البحث، ولم يتضح ما إذا كان سيحظى ‌‏بدعم كافٍ أو سيتحول إلى قاعدة رسمية.‏

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ويستهدف التوجه، وفق رويترز، الحد من اعتماد الشركات الأمريكية على نماذج ‌‏صينية مثل “كوين” التابعة لشركة علي بابا، و”ديب سيك”، و”كيمي” التابعة لشركة ‌‏‌‏”مون شوت”، من دون اللجوء إلى حظر مباشر قد يثير اعتراضات في قطاع ‌‏التكنولوجيا أو يفاقم التوتر مع بكين. ‏

كلفة أقل وانتشار أوسع

وتكمن إحدى نقاط القوة التي تدفع النماذج الصينية إلى اكتساب مستخدمين في إتاحتها ‌‏بتكاليف أقل، فضلاً عن إمكانية تنزيلها وتعديلها وتشغيلها على البنية التقنية الخاصة ‌‏بالشركات، بما يمنح المؤسسات مرونة أكبر في تكييفها مع احتياجاتها. ‏

ووفق رويترز، فإن هذه العوامل جعلت نماذج صينية منافساً عملياً لأدوات تقدمها ‌‏شركات أمريكية، مثل “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”، ولا سيما في التطبيقات التي لا ‌‏تتطلب الاستعانة بأكثر النماذج تقدماً.‏

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وأظهر تقرير الوكالة أن النماذج الصينية الثلاثة تصدرت الاستخدام من حيث حجم ‌‏البيانات المعالجة على منصة “أوبن روتر” خلال تشرين الأول الماضي، كما أشار ‌‏إلى اعتماد شركة “إير بي إن بي” على نموذج “كوين” لتشغيل وكيل لخدمة العملاء، ‌‏واستخدام أداة البرمجة “كومبوزر 2” التابعة لشركة “أنيسفير” نسخة مبنية على نموذج ‌‏‌‏”كيمي”.‏

وتعكس هذه الأمثلة أن المنافسة لم تعد محصورة في المختبرات والشركات المطورة، بل ‌‏امتدت إلى قرارات المؤسسات التي تقارن بين كلفة الأدوات وأدائها ومرونة استخدامها، ‌‏وهي عوامل قد تمنح النماذج الصينية فرصاً إضافية للانتشار حتى في السوق ‌‏الأمريكية.‏

موازين القوى في الذكاء الاصطناعي

ولا يعني هذا التقدم في الانتشار أن الصين أصبحت متفوقة على الولايات المتحدة في ‌‏جميع عناصر الذكاء الاصطناعي، إذ خلصت دراسة نشرها معهد لوي الأسترالي في ‌‏‌‏8 تشرين الثاني الجاري، وقارنت مؤشرات الموارد والتكنولوجيا والقدرات والتبني، إلى ‌‏استمرار التفوق الأمريكي في القدرات الحاسوبية والنماذج المتقدمة، إذ تبلغ القدرة ‌‏الحسابية لمراكز البيانات الأمريكية نحو 40 ضعف نظيرتها الصينية، فيما تتقدم ‌‏الولايات المتحدة بنحو 31 ضعفاً في رقائق الذكاء الاصطناعي.‏

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‏ في المقابل، أظهرت الدراسة امتلاك الصين موقعاً قوياً في النماذج مفتوحة الأوزان، ‌‏التي شكلت 78 بالمئة من إجمالي تنزيلات النماذج الأمريكية والصينية خلال الربع ‌‏الثالث من العام الجاري، كما استحوذت النماذج الصينية على 55 بالمئة من طلبات ‌‏النصوص على منصة “أوبن روتر” خلال الأسبوع الذي بدأ في 26 تشرين الأول، ‌‏مقابل 38 بالمئة للنماذج الأمريكية.‏

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وتشير هذه الأرقام إلى اختلاف مصادر القوة لدى الطرفين، فالولايات المتحدة تحتفظ ‌‏بتقدم واضح في البنية الحاسوبية واستخدام النماذج عبر المواقع والتطبيقات، فيما ‌‏تستفيد الصين من انخفاض كلفة نماذجها وإتاحتها على نطاق أوسع، بما يتيح ‌‏للشركات والحكومات تشغيلها وتكييفها وفق احتياجاتها.‏

الانتشار الصيني يختبر التفوق الأمريكي

ويكتسب هذا التنافس بعداً إضافياً مع تصاعد الخلاف حول استخدام مخرجات ‏النماذج ‏الأمريكية في تدريب أنظمة صينية، ففي تحقيق آخر نشرته رويترز أمس ‏الثلاثاء ‏كشفت استناداً إلى مراجعة أكثر من 300 بحث أكاديمي وبراءة اختراع ووثيقة ‏تجارية ‏وحكومية صينية، عن اتساع استخدام تقنية “التقطير”، التي تعتمد على ‏الاستفادة من ‏إجابات نموذج متقدم لتدريب نموذج أصغر وأقل كلفة.‏

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وتوضح الوكالة أن هذه التقنية تساعد المطورين على الاحتفاظ بمهارات محددة داخل ‌‏أنظمة أصغر، بما يقلل كلفة تشغيلها، لكنها لا تعني بالضرورة نقل كامل قدرات ‌‏النموذج الأصلي، كما أنها ليست ممارسة غير قانونية بحد ذاتها.‏

‏[11/18/2026 06:42 م] ‏Sana‏ التدقيق اللغوي: ويتمحور الخلاف الأمريكي ‏حول الحالات التي تقول واشنطن: إنها تتضمن جمعاً ‏منظماً وغير معلن لمخرجات ‏نماذجها، بما قد يشكل انتهاكاً للملكية الفكرية أو لشروط ‏الاستخدام.‏

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وفي هذا السياق، رأى تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في ‌‏أيلول الماضي، أن النماذج الصينية مفتوحة الأوزان تمثل تحدياً اقتصادياً وأمنياً للنهج ‌‏الأمريكي القائم بدرجة كبيرة على النماذج المغلقة مرتفعة الكلفة، مشيراً إلى أن سهولة ‌‏نشر النماذج الصينية وتكييفها قد توسع حضورها في الأسواق حتى مع استمرار التفوق ‌‏الأمريكي في تطوير النماذج الرائدة.‏

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ولا تنفصل هذه التحولات عن القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى ‌‏الرقائق المتقدمة، إذ تسعى واشنطن إلى حماية تفوقها في الحوسبة والتقنيات اللازمة ‌‏لتطوير النماذج، فيما تعمل الشركات الصينية على تحسين كفاءة أنظمتها وتوسيع ‌‏استخدامها بموارد أقل.‏

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وبذلك، تتجه المنافسة إلى اختبار أوسع من القدرة على إنتاج نموذج أكثر تطوراً، إذ ‌‏بات كل من الانتشار والكلفة وسهولة الاستخدام عناصر مؤثرة في تحديد موقع كل ‏طرف ‏داخل الاقتصاد الرقمي العالمي، وقد يصبح نجاح النماذج في دخول الشركات ‌‏والمؤسسات وترسيخ الاعتماد عليها عاملاً حاسماً في تشكيل أسواق التكنولوجيا خلال ‌‏السنوات المقبلة.‏