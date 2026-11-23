دير الزور -سانا‏

افتتحت الإدارة العامة للشؤون المدنية في دير الزور اليوم الإثنين، دائرة ‏جديدة للأحوال المدنية في ناحية الكسرة بالريف ‏الغربي، مجهَّزة بـ10 نوافذ إلكترونية وصالات حديثة، وذلك ‏لتخديم نحو 300 ألف مواطن واختصار عناء التنقل إلى ‏المدينة.‏

وأوضح المدير العام للشؤون المدنية في دير الزور عبدالله ‏محمد الحميد في تصريح لـ سانا، أن الدائرة تقدِّم مختلف ‏خدمات السجل المدني، بما فيها تسجيل الولادات والزواج ‏والطلاق والوفيات، مشيراً إلى أن دوائر جديدة ستُفتتح قريباً ‏في البصيرة وهجين، تليها الميادين والبو كمال والعشارة‏ بريف دير الزور.‏

ورحّب الأهالي بافتتاح الدائرة، مؤكدين أهميتها في توفير ‏الوقت والجهد، بعدما كان إنجاز المعاملات يتطلب ساعات ‏طويلة من التنقل والانتظار.‏

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود لتسهيل تقديم الخدمات ‏الحكومية للمواطنين، وتوسيع انتشار المؤسسات الخدمية في ‏المناطق البعيدة عن مراكز المدن، ما يتيح لهم إنجاز ‏معاملاتهم في مناطق سكنهم، ويحدّ من تكاليف التنقل والوقت

ولاسيما في المناطق التي تواجه صعوبات في الوصول إلى ‏الدوائر الرسمية.‏