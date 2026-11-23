دير الزور -سانا
افتتحت الإدارة العامة للشؤون المدنية في دير الزور اليوم الإثنين، دائرة جديدة للأحوال المدنية في ناحية الكسرة بالريف الغربي، مجهَّزة بـ10 نوافذ إلكترونية وصالات حديثة، وذلك لتخديم نحو 300 ألف مواطن واختصار عناء التنقل إلى المدينة.
وأوضح المدير العام للشؤون المدنية في دير الزور عبدالله محمد الحميد في تصريح لـ سانا، أن الدائرة تقدِّم مختلف خدمات السجل المدني، بما فيها تسجيل الولادات والزواج والطلاق والوفيات، مشيراً إلى أن دوائر جديدة ستُفتتح قريباً في البصيرة وهجين، تليها الميادين والبو كمال والعشارة بريف دير الزور.
ورحّب الأهالي بافتتاح الدائرة، مؤكدين أهميتها في توفير الوقت والجهد، بعدما كان إنجاز المعاملات يتطلب ساعات طويلة من التنقل والانتظار.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتوسيع انتشار المؤسسات الخدمية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، ما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم في مناطق سكنهم، ويحدّ من تكاليف التنقل والوقت
ولاسيما في المناطق التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الدوائر الرسمية.