بخاخ أنفي تجريبي يُظهر نتائج واعدة في علاج الاكتئاب المقاوم للأدوية

عواصم-سانا

أظهرت دراسة سريرية دولية أن جرعة واحدة من بخاخ أنفي يحتوي على مركب «بنزوات ميبوفوتينين» أسهمت في تخفيف أعراض الاكتئاب المقاوم للعلاج لدى بالغين، مع استمرار التحسن لأسابيع، رغم قصر مدة التأثيرات المهلوسة المصاحبة للمركب.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، أمس الأربعاء، أن الدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية «JAMA» في 26 تشرين الأول الجاري، وشملت 193 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً، يعانون اكتئاباً متوسطاً إلى شديد لم يستجب للعلاج بما بين دواءين وخمسة أدوية مضادة للاكتئاب خلال النوبة الحالية.

وأُجريت الدراسة في 38 مركزاً طبياً في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا، ووزّع الباحثون المشاركين عشوائياً لتلقي جرعة واحدة من البخاخ بتركيز 8 ملغ أو 12 ملغ، أو جرعة منخفضة بلغت 0.3 ملغ للمقارنة، إلى جانب دعم نفسي تحت إشراف مختصين.

وأظهرت النتائج أن 85 بالمئة من المشاركين الذين تلقوا جرعة 8 ملغ، و78 بالمئة ممن تلقوا جرعة 12 ملغ، استوفوا معايير السلامة اللازمة للجاهزية للخروج من المركز الطبي خلال ساعتين من تلقي الجرعة.

وبيّنت القياسات التي أُجريت بعد أربعة أسابيع أن جرعة 12 ملغ حققت انخفاضاً في درجات الاكتئاب التي قيّمها الأطباء، بمقدار 5.3 نقاط إضافية مقارنة بالجرعة المنخفضة، فيما أظهرت جرعة 8 ملغ تحسناً مماثلاً، واستمرت الفوائد المرصودة لدى المجموعتين خلال فترة المتابعة التي امتدت إلى ثمانية أسابيع.

ويعمل مركب «ميبوفوتينين» على تنشيط مستقبلات السيروتونين في الدماغ، ومنها المستقبلان «5-HT1A» و«5-HT2A»، اللذان يؤديان دوراً في تنظيم المزاج والإدراك، ويرتبط المركب بتأثيرات مهلوسة قصيرة المدة مقارنة ببعض المركبات الأخرى التي تخضع للدراسة لعلاج الاكتئاب.

ورغم النتائج المشجعة، فإن المركب لا يزال قيد البحث السريري، وتستلزم فعاليته وسلامته إجراء دراسات إضافية لتأكيد النتائج وتحديد مدى ملاءمته للاستخدام العلاجي.

والاكتئاب المقاوم للعلاج، هو الاكتئاب الذي لا تتحسن أعراضه بصورة كافية رغم استخدام دواءين مضادين للاكتئاب أو أكثر.

#سانا

المحررة: رؤى خليفة

أمين التحرير: فداء حوراني

تدقيق: هاجر/هبه