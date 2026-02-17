غوغل تمهّد لإطلاق نظام التشغيل Android 17 مبكراً

واشنطن-سانا

تستعد شركة Google لإطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل Android 17 في وقت أبكر من المعتاد، وفق مؤشرات أولية ظهرت في ملاحظات النسخة التجريبية الأولى، ما يشير إلى احتمال صدور النسخة المستقرة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

وذكر موقع Gadgets 360 المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن النسخة النهائية قد تُطرح بين شهري نيسان وحزيران 2026، مع ترجيحات بأن يكون الإطلاق في حزيران، على أن تصل بدايةً إلى هواتف Pixel، وذلك استمراراً للنهج المعتاد في توفير التحديثات أولاً لأجهزة الشركة.

ويتضمن الإصدار التجريبي تحسينات في الأداء العام للنظام، وتعزيز قدرات الكاميرا والوسائط، إلى جانب دعم ترميز الفيديو VVC، وتطوير أدوات التحكم في مستوى الصوت، وتحسين عناصر الخصوصية وإدارة الأذونات، فيما من المقرر إصدار النسخة التجريبية الثانية خلال آذار المقبل لاستكمال دورة الاختبارات قبل الإطلاق الرسمي.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية غوغل لتنظيم جدول التحديثات وتقديمه زمنياً بما يتيح لشركائها من مصنّعي الهواتف طرح أجهزتهم بأحدث إصدار من أندرويد في وقت مبكر، علماً أن الشركة اعتادت إطلاق النسخ المستقرة من النظام في منتصف العام، مع استكمالها لاحقاً بتحديثات ربع سنوية تمتد حتى العام التالي.