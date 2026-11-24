إسطنبول-سانا
دعا البيان الختامي للاجتماع التشاوري الدولي لمجالس الإفتاء، الذي أنهى أعماله اليوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة سوريا إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي، وتوحيد الجهود في مواجهة القضايا والتحديات المعاصرة، مؤكداً أهمية الاجتهاد الجماعي، والتمسك بالاعتدال، ومراعاة المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية في إصدار الفتاوى.
وشارك في الاجتماع، الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، وانطلقت اعماله أمس تحت شعار “وحدة الأمة ومجالس الإفتاء في مواجهة القضايا العالمية”، إلى جانب الوفد السوري الذي يضم رئيس مجلس الإفتاء الأعلى والمفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة عبدالكريم الرفاعي، وعدداً من أعضاء المجلس 100 مشارك من وزراء الشؤون الدينية والمفتين ورؤساء مجالس الإفتاء وممثليها، من 52 دولة.
المفتي العام لسوريا: ينبغي أن تكون الفتاوى متناسقة متآلفة
أكد الشيخ الرفاعي، في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع شهد توافقاً واسعاً بين المشاركين على عدد من البنود، ووصف مخرجاته بأنها كانت “حافلة وقوية جداً”، مشيراً إلى أن الكلمات والمداخلات أكدت أهمية توحيد مناهج مجالس الإفتاء، وتجنب تضارب الفتاوى واختلافها بين البلدان.
وقال الرفاعي: “ألقيت كلمات تؤكد معنى توحيد هذه المجالس كلها على مناهج واحدة، وألا تختلف الفتاوى فتكون متضاربة متخالفة مع بعضها بعضاً في كل بلد، لأننا أبناء منطقة واحدة وأبناء دين واحد، فينبغي أن تكون الفتاوى متناسقة متآلفة مع بعضها بعضاً”.
وأوضح أن الاجتماع رسم الخطوط العامة للقاء الحالي واللقاءات المقبلة، لافتاً إلى أن أغلبية المشاركين طالبوا بأن يكون اللقاء دورياً، ما يعزز ما تم الاتفاق عليه، في ظل التفاعل والاستجابة من المشاركين تجاه مخرجاته.
من جانبه، أوضح معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي وعضو مجلس الإفتاء الأعلى أنس الموسى، أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من دول العالمين الإسلامي والعربي، وناقش قضايا تتعلق بوحدة الأمة ودور هيئات الإفتاء في معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية.
وأشار الموسى إلى أن النقاشات تناولت توحيد دور الإفتاء وحقوق الإنسان، إلى جانب ملفات أخرى منها حقوق المرأة، موضحاً أن البيان الختامي تضمن أبرز النقاط التي ناقشتها الجلسات التشاورية.
وشدد البيان الختامي، الذي تلاه رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أرجابوش، على الأهمية الحيوية لمجالس الإفتاء في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة والقضايا المتخصصة التي يشهدها العالم، باعتبارها مؤسسات تقوم على التشاور والعقل الجماعي، وتستند إلى المصادر الدينية ، مع مراعاة واقع العصر وتطوراته.
ودعا البيان هيئات الإفتاء إلى تشجيع المسلمين على الوحدة والتضامن والتكافل والتعاون في مواجهة المشكلات الإقليمية والعالمية، والالتزام بمفهوم الأمة الوسط المعتدلة، واعتماد الحكمة والابتعاد عن الإفراط والتفريط.
وأكد ضرورة تعزيز الاجتهاد الجماعي، وإشراك الخبراء من مختلف الاختصاصات، كالطب وعلم الوراثة والاقتصاد وعلوم الأغذية والتكنولوجيا، في معالجة القضايا المعاصرة، لافتاً إلى أن تأثير تكنولوجيا المعلومات أسهم في دفع بعض المجتمعات الإسلامية نحو فوضى الإفتاء، ما يستدعي التمسك بمعايير الأهلية والكفاءة والتخصص.
كما دعا البيان إلى تعزيز حضور مؤسسات الإفتاء وفاعليتها على المنصات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الفتاوى، مع إمكانية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات للبحث، دون اعتبارها جهات مخولة بالإفتاء، نظراً لافتقارها إلى منهجية الاجتهاد، وفهم السياق، والمسؤولية الإنسانية، وما قد يترتب على استخدامها في إصدار الفتاوى من فوضى واضطراب.
وشدد البيان على ضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي في عمليات الاجتهاد والإفتاء، واعتماد لغة شاملة وجامعة تقوم على الحكمة، وتبتعد عن الإقصاء والتفرقة والتشديد.
قضايا المجتمع والأسرة والوعي الديني
وفي الجانب الاجتماعي والفكري، دعا البيان مجالس الإفتاء إلى عدم إغفال مسؤولياتها التعليمية والإرشادية في تطوير الوعي الديني لدى المجتمعات، والتعامل بوعي مع القضايا الفكرية المعاصرة، ومنها الإلحاد والربوبية واللامبالاة الدينية واللاأدرية، من خلال إعداد دراسات علمية شاملة ومقنعة تجيب عن الشكوك والتساؤلات الدينية.
ولفت إلى التحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة، في ظل العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، وانخفاض معدلات الإنجاب، داعياً مجالس الإفتاء إلى أداء دور فاعل في توعية المجتمع بهذه القضايا المرتبطة بمستقبل الأمة.
كما دعا إلى التحذير من السياسات العالمية الرامية إلى إلغاء الفوارق بين الجنسين، والتي اعتبر البيان أنها تهدد الإنسان ومستقبله وتؤثر في بنيته الاجتماعية.
حقوق الإنسان وفلسطين واللاجئون
وفيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، أكد البيان ضرورة اتخاذ مجالس الإفتاء موقفاً واضحاً إلى جانب العدالة والإنصاف، والدفاع عن حقوق جميع المظلومين، ولا سيما في ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان واتساع نطاق الظلم الممنهج، وخاصة في فلسطين.
ودعا إلى إصدار الفتاوى اللازمة في الوقت المناسب خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، وتقديم الإرشاد الديني للمجتمعات بشأن كيفية التعامل معها، إلى جانب عدم تجاهل قضايا الهجرة واللجوء، والعمل على تعزيز الوعي بالمسؤوليات الدينية والإنسانية تجاه اللاجئين والمهاجرين.
وشدد البيان كذلك على أهمية إنتاج المعرفة التي تساعد المسلمين المقيمين في المجتمعات غير المسلمة على ممارسة حياتهم بما يتوافق مع معتقداتهم والحفاظ على هويتهم الدينية، وإعطاء الأولوية لدعم المهتدين الجدد إلى الإسلام، وتمكينهم من الحصول على المعرفة الدينية الصحيحة وحمايتهم من الاستغلال.
معايير الحلال وتبادل الخبرات
وفي المجال الاقتصادي والديني، دعا البيان إلى تعزيز التعاون بين مجالس الإفتاء لوضع معايير الحلال، ولا سيما في ظل عولمة إنتاج المنتجات والخدمات، وفي مقدمتها المنتجات الغذائية، والعمل على رفع مستوى الوعي بهذه المعايير.
وأكد أهمية زيادة تبادل الخبرات بين مجالس الإفتاء على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أطر التشاور المشترك، والاستفادة من التطور الذي شهدته وسائل الاتصال في توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإفتائية.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التواصل بين هيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والتجارب في معالجة القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية المعاصرة، ما يدعم وحدة المرجعيات الإفتائية، ويسهم في تنسيق المواقف والجهود تجاه التحديات المشتركة.