إسطنبول-سانا‏

دعا البيان الختامي للاجتماع التشاوري الدولي لمجالس الإفتاء، الذي أنهى أعماله اليوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول التركية، ‌‏بمشاركة سوريا إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي، وتوحيد الجهود في مواجهة ‌‏القضايا والتحديات المعاصرة، مؤكداً أهمية الاجتهاد الجماعي، والتمسك بالاعتدال، ومراعاة المتغيرات الاجتماعية ‌‏والتكنولوجية في إصدار الفتاوى.‏

وشارك في الاجتماع، الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، وانطلقت اعماله أمس تحت شعار “وحدة الأمة ومجالس ‌‏الإفتاء في مواجهة القضايا العالمية”، إلى جانب الوفد السوري الذي يضم رئيس مجلس الإفتاء الأعلى والمفتي العام ‌‏للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة عبدالكريم الرفاعي، وعدداً من أعضاء المجلس ‏100 مشارك من وزراء الشؤون ‌‏الدينية والمفتين ورؤساء مجالس الإفتاء وممثليها، من 52 دولة.‏

المفتي العام لسوريا: ينبغي أن تكون الفتاوى متناسقة متآلفة ‏

أكد الشيخ الرفاعي، في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع شهد توافقاً واسعاً بين المشاركين على عدد من البنود، ووصف ‌‏مخرجاته بأنها كانت “حافلة وقوية جداً”، مشيراً إلى أن الكلمات والمداخلات أكدت أهمية توحيد مناهج مجالس الإفتاء، ‌‏وتجنب تضارب الفتاوى واختلافها بين البلدان.‏

وقال الرفاعي: “ألقيت كلمات تؤكد معنى توحيد هذه المجالس كلها على مناهج واحدة، وألا تختلف الفتاوى فتكون متضاربة ‌‏متخالفة مع بعضها بعضاً في كل بلد، لأننا أبناء منطقة واحدة وأبناء دين واحد، فينبغي أن تكون الفتاوى متناسقة متآلفة مع ‌‏بعضها بعضاً”.‏

وأوضح أن الاجتماع رسم الخطوط العامة للقاء الحالي واللقاءات المقبلة، لافتاً إلى أن أغلبية المشاركين طالبوا بأن يكون ‌‏اللقاء دورياً، ما يعزز ما تم الاتفاق عليه، في ظل التفاعل والاستجابة من المشاركين تجاه مخرجاته.‏

من جانبه، أوضح معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي وعضو مجلس الإفتاء الأعلى أنس الموسى، أن الاجتماع ‌‏شهد مشاركة واسعة من دول العالمين الإسلامي والعربي، وناقش قضايا تتعلق بوحدة الأمة ودور هيئات الإفتاء في معالجة ‌‏التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية.‏

وأشار الموسى إلى أن النقاشات تناولت توحيد دور الإفتاء وحقوق الإنسان، إلى جانب ملفات أخرى منها حقوق المرأة، ‌‏موضحاً أن البيان الختامي تضمن أبرز النقاط التي ناقشتها الجلسات التشاورية.‏

وشدد البيان الختامي، الذي تلاه رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أرجابوش، على الأهمية الحيوية لمجالس الإفتاء ‌‏في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة والقضايا المتخصصة التي يشهدها العالم، باعتبارها مؤسسات تقوم على التشاور ‌‏والعقل الجماعي، وتستند إلى المصادر الدينية ، مع مراعاة واقع العصر وتطوراته.‏

ودعا البيان هيئات الإفتاء إلى تشجيع المسلمين على الوحدة والتضامن والتكافل والتعاون في مواجهة المشكلات الإقليمية ‌‏والعالمية، والالتزام بمفهوم الأمة الوسط المعتدلة، واعتماد الحكمة والابتعاد عن الإفراط والتفريط.‏

وأكد ضرورة تعزيز الاجتهاد الجماعي، وإشراك الخبراء من مختلف الاختصاصات، كالطب وعلم الوراثة والاقتصاد وعلوم ‌‏الأغذية والتكنولوجيا، في معالجة القضايا المعاصرة، لافتاً إلى أن تأثير تكنولوجيا المعلومات أسهم في دفع بعض المجتمعات ‌‏الإسلامية نحو فوضى الإفتاء، ما يستدعي التمسك بمعايير الأهلية والكفاءة والتخصص.‏

كما دعا البيان إلى تعزيز حضور مؤسسات الإفتاء وفاعليتها على المنصات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الفتاوى، مع ‌‏إمكانية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات للبحث، دون اعتبارها جهات مخولة بالإفتاء، نظراً ‌‏لافتقارها إلى منهجية الاجتهاد، وفهم السياق، والمسؤولية الإنسانية، وما قد يترتب على استخدامها في إصدار الفتاوى من ‌‏فوضى واضطراب.‏

وشدد البيان على ضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي في عمليات الاجتهاد والإفتاء، ‌‏واعتماد لغة شاملة وجامعة تقوم على الحكمة، وتبتعد عن الإقصاء والتفرقة والتشديد.‏

قضايا المجتمع والأسرة والوعي الديني

وفي الجانب الاجتماعي والفكري، دعا البيان مجالس الإفتاء إلى عدم إغفال مسؤولياتها التعليمية والإرشادية في تطوير ‌‏الوعي الديني لدى المجتمعات، والتعامل بوعي مع القضايا الفكرية المعاصرة، ومنها الإلحاد والربوبية واللامبالاة الدينية ‌‏واللاأدرية، من خلال إعداد دراسات علمية شاملة ومقنعة تجيب عن الشكوك والتساؤلات الدينية.‏

ولفت إلى التحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة، في ظل العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون الزواج، وارتفاع ‌‏معدلات الطلاق، وانخفاض معدلات الإنجاب، داعياً مجالس الإفتاء إلى أداء دور فاعل في توعية المجتمع بهذه القضايا ‌‏المرتبطة بمستقبل الأمة.‏

كما دعا إلى التحذير من السياسات العالمية الرامية إلى إلغاء الفوارق بين الجنسين، ‏والتي اعتبر البيان أنها تهدد الإنسان ‏ومستقبله وتؤثر في بنيته الاجتماعية.‏

حقوق الإنسان وفلسطين واللاجئون

وفيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، أكد البيان ضرورة اتخاذ مجالس الإفتاء موقفاً واضحاً إلى جانب العدالة والإنصاف، والدفاع ‌‏عن حقوق جميع المظلومين، ولا سيما في ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان واتساع نطاق الظلم الممنهج، وخاصة ‌‏في فلسطين.‏

ودعا إلى إصدار الفتاوى اللازمة في الوقت المناسب خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، وتقديم الإرشاد الديني للمجتمعات ‌‏بشأن كيفية التعامل معها، إلى جانب عدم تجاهل قضايا الهجرة واللجوء، والعمل على تعزيز الوعي بالمسؤوليات الدينية ‌‏والإنسانية تجاه اللاجئين والمهاجرين.‏

وشدد البيان كذلك على أهمية إنتاج المعرفة التي تساعد المسلمين المقيمين في المجتمعات غير المسلمة على ممارسة حياتهم ‌‏بما يتوافق مع معتقداتهم والحفاظ على هويتهم الدينية، وإعطاء الأولوية لدعم المهتدين الجدد إلى الإسلام، وتمكينهم من ‌‏الحصول على المعرفة الدينية الصحيحة وحمايتهم من الاستغلال.‏

معايير الحلال وتبادل الخبرات

وفي المجال الاقتصادي والديني، دعا البيان إلى تعزيز التعاون بين مجالس الإفتاء لوضع معايير الحلال، ولا سيما في ظل ‌‏عولمة إنتاج المنتجات والخدمات، وفي مقدمتها المنتجات الغذائية، والعمل على رفع مستوى الوعي بهذه المعايير.‏

وأكد أهمية زيادة تبادل الخبرات بين مجالس الإفتاء على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أطر التشاور المشترك، ‌‏والاستفادة من التطور الذي شهدته وسائل الاتصال في توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإفتائية.‏

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التواصل بين هيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والتجارب في معالجة ‌‏القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية المعاصرة، ما يدعم وحدة المرجعيات الإفتائية، ويسهم في تنسيق المواقف والجهود ‌‏تجاه التحديات المشتركة.‏