درعا-سانا
تواصل معاصر الزيتون في محافظة درعا عملها بطاقتها الإنتاجية القصوى خلال ذروة الموسم الحالي، وسط وفرة في الإنتاج، بينما تتواصل الجولات الميدانية للجهات المعنية للاطلاع على واقع عمل هذه المنشآت واحتياجاتها، والتحقق من مدى التزامها بالشروط الفنية والبيئية والصحية.
وخلال جولة لمديرية الصناعة في درعا اليوم الثلاثاء على عددٍ من المعاصر، أوضح مدير المديرية خالد العتمة في تصريحٍ لمراسل سانا أن عدد المعاصر المرخصة في المحافظة يبلغ 48 معصرة، منها نحو 37 معصرة عاملة، والباقي خارج الخدمة بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة قصف النظام البائد، معرباً عن الأمل بعودة جميع المعاصر إلى العمل خلال العام القادم، وإدخال معاصر جديدة بعد حصولها على التراخيص الصناعية اللازمة.
وبيّن أن المديرية تقدم التسهيلات اللازمة، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية لتجديد خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، ما يسهم في تطوير العملية الإنتاجية ورفع كفاءة المعاصر.
ولفت إلى أن المعاصر العاملة تشهد حالياً ذروة نشاطها، وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية على مدار الأربع والعشرين ساعة.
موسم مبشّر وتكاليف مرتفعة
ويرى أصحاب المعاصر أن وفرة الموسم الحالي تبشر بإنتاج جيد، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة ومستلزمات التشغيل لا يزال يشكل التحدي الأبرز أمام استثمار هذه الوفرة وتحقيق مردود اقتصادي أفضل.
وفي هذا السياق، أوضح باسل زلغنة، صاحب إحدى المعاصر في بلدة الحارة، أن معصرته، التي تعد من أحدث المعاصر في المحافظة، وأُدخلت إلى سوريا بعد التحرير، تستقبل نحو 140 طناً من الزيتون يومياً، بواقع 70 طناً لكل خط إنتاج، وتعمل على مدار الساعة، واصفاً الموسم الحالي بالمبشر.
ونوّه زلغنة بالتعاون الذي تبديه مديرية الصناعة في المحافظة، ولا سيما في مجال الحصول على الإعفاءات الجمركية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وخاصة الكهرباء والمازوت، من أبرز التحديات التي تواجه المعاصر، معرباً عن أمله في خفض تكاليفها ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج.
تعاون الجهات الحكومية
من جانبه، أكد زاهي قنبس صاحب معصرة وفرة الموسم الحالي، موضحاً أن نسب استخلاص الزيت كانت منخفضة في بداية الموسم بسبب عدم اكتمال نضج ثمار الزيتون، قبل أن تبدأ بالتحسن تدريجياً مع نضوجها.
وأشار قنبس إلى أن ارتفاع أسعار المازوت وطول ساعات التقنين الكهربائي وزيادة تكاليف الإنتاج، تشكل أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المعاصر، لافتاً إلى وجود تعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بأخذ عينات من نواتج العصر ومياه الجفت ومتابعتها.
ووفق إحصائية مديرية الزراعة، تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المحافظة نحو 18 ألف هكتار، تضم قرابة 3.364 ملايين شجرة، منها نحو 3.1 ملايين شجرة مثمرة، بينما تقدر كمية الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي بنحو 35 ألف طن.