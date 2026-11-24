درعا-سانا‏

تواصل معاصر الزيتون في محافظة درعا عملها بطاقتها الإنتاجية القصوى خلال ‏ذروة الموسم الحالي، وسط وفرة في الإنتاج، بينما تتواصل الجولات الميدانية للجهات ‏المعنية للاطلاع على واقع عمل هذه المنشآت واحتياجاتها، والتحقق من مدى التزامها ‏بالشروط الفنية والبيئية والصحية.‏

وخلال جولة لمديرية الصناعة في درعا اليوم الثلاثاء على عددٍ من المعاصر، أوضح ‏مدير المديرية خالد العتمة في تصريحٍ لمراسل سانا أن عدد المعاصر المرخصة في ‏المحافظة يبلغ 48 معصرة، منها نحو 37 معصرة عاملة، والباقي خارج الخدمة بسبب ‏الأضرار التي لحقت بها نتيجة قصف النظام البائد، معرباً عن الأمل بعودة جميع ‏المعاصر إلى العمل خلال العام القادم، وإدخال معاصر جديدة بعد حصولها على ‏التراخيص الصناعية اللازمة.‏

وبيّن أن المديرية تقدم التسهيلات اللازمة، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصول على ‏الإعفاءات الجمركية لتجديد خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، ما يسهم في تطوير ‏العملية الإنتاجية ورفع كفاءة المعاصر.‏

ولفت إلى أن المعاصر العاملة تشهد حالياً ذروة نشاطها، وتعمل بكامل طاقتها ‏الإنتاجية على مدار الأربع والعشرين ساعة.‏

موسم مبشّر وتكاليف مرتفعة

ويرى أصحاب المعاصر أن وفرة الموسم الحالي تبشر بإنتاج جيد، إلا أن ارتفاع ‏تكاليف الطاقة ومستلزمات التشغيل لا يزال يشكل التحدي الأبرز أمام استثمار هذه ‏الوفرة وتحقيق مردود اقتصادي أفضل.‏

وفي هذا السياق، أوضح باسل زلغنة، صاحب إحدى المعاصر في بلدة الحارة، أن ‏معصرته، التي تعد من أحدث المعاصر في المحافظة، وأُدخلت إلى سوريا بعد ‏التحرير، تستقبل نحو 140 طناً من الزيتون يومياً، بواقع 70 طناً لكل خط إنتاج، ‏وتعمل على مدار الساعة، واصفاً الموسم الحالي بالمبشر.‏



ونوّه زلغنة بالتعاون الذي تبديه مديرية الصناعة في المحافظة، ولا سيما في مجال ‏الحصول على الإعفاءات الجمركية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، ‏وخاصة الكهرباء والمازوت، من أبرز التحديات التي تواجه المعاصر، معرباً عن أمله ‏في خفض تكاليفها ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج.‏

تعاون الجهات الحكومية

‏ من جانبه، أكد زاهي قنبس ‏صاحب معصرة وفرة الموسم الحالي، موضحاً أن نسب ‏استخلاص الزيت كانت منخفضة في بداية الموسم بسبب عدم اكتمال نضج ثمار ‏الزيتون، قبل أن تبدأ بالتحسن تدريجياً مع نضوجها.‏

وأشار قنبس إلى أن ارتفاع أسعار المازوت وطول ساعات التقنين الكهربائي وزيادة ‏تكاليف الإنتاج، تشكل أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المعاصر، لافتاً إلى وجود ‏تعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بأخذ عينات من نواتج ‏العصر ومياه الجفت ومتابعتها.‏

ووفق إحصائية مديرية الزراعة، تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المحافظة نحو ‌‏18 ألف هكتار، تضم قرابة 3.364 ملايين شجرة، منها نحو 3.1 ملايين شجرة ‏مثمرة، بينما تقدر كمية الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي بنحو 35 ألف طن.‏