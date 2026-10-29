لاعب جمباز أمريكي يسجل رقماً قياسياً بالتوازن على مفاصل أصابعه

واشنطن-سانا

حقق لاعب الجمباز الأمريكي مادِن شيلي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تمكنه من الثبات بوضعية الوقوف على اليدين مستنداً إلى مفاصل أصابعه لمدة دقيقة و23 ثانية، في إنجاز يتطلب توازناً دقيقاً وقوة بدنية وقدرة على التحمل.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية، في تقرير نشرته في 27 تشرين الأول الجاري، أن شيلي حقق الرقم القياسي في ولاية تينيسي الأمريكية في 11 أيلول 2025، وأعلنت غينيس توثيقه في تشرين الأول 2026، بعد أشهر من التدريب المكثف لإتقان هذه الحركة التي تتطلب توزيع وزن الجسم على مفاصل الأصابع بدلاً من راحتي اليدين.

وأوضح شيلي، أنه قسّم تدريباته إلى مراحل بدأت بتعلم التقنية الصحيحة، ثم التدرب على حفظ التوازن، وصولاً إلى تطوير القدرة على تحمل الضغط والألم الناتجين عن الارتكاز على مفاصل الأصابع.

وأشار إلى أن التدريب كان شاقاً، إذ كان يعاني تورماً في مفاصل أصابعه بعد بعض المحاولات، ما دفعه إلى تنظيم فترات التدريب والراحة واستخدام الثلج لتخفيف التورم.

وبدأ شيلي ممارسة الجمباز في طفولته، وكان يطمح إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية، إلا أن إصابته بانزلاق غضروفي وكسور إجهادية أبعدته فترة عن التدريبات، قبل أن يعود إلى ممارسة الرياضة ويبحث عن تحديات جديدة عبر الأرقام القياسية.