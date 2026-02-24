طفل إيطالي يعثر على قطعة أثرية من عصور ما قبل التاريخ

روما-سانا

عثر طفل إيطالي يبلغ من العمر ست سنوات على قطعة أثرية قديمة أثناء تنزهه مع والده بالقرب من مجرى مائي شمال إيطاليا، في اكتشاف أتاح للباحثين تسليط الضوء على جوانب جديدة من تاريخ صناعة النسيج لدى الإنسان في عصور ما قبل التاريخ.

وذكرت صحيفة “ليبيرتا” المحلية في مقاطعة بياتشنزا أن الطفل نيكولو ناتوراني عثر على حجر أملس مثقوب أثناء لعبه وجمعه الحجارة قرب جدول مائي بجوار قريته، حيث لفت انتباهه شكل القطعة غير الاعتيادي، ما دفع والده إلى إبلاغ الجهات المختصة وفق القوانين المعمول بها في إيطاليا.

وبينت نتائج الفحوصات التي أجرتها الجهات الأثرية المختصة أن القطعة عبارة عن ثقل للنول، وهو أداة كانت تستخدم في عصور ما قبل التاريخ لشد خيوط النول العمودي خلال عملية النسيج، ما يشير إلى نشاط بشري قديم في المنطقة.

وسلّم الطفل القطعة الأثرية إلى عمدة بلدة كاربانيتو أندريا أرفاني، قبل أن تُنقل إلى قسم الإشراف الأثري لإخضاعها للدراسة والتحليل.

ويرى خبراء أن دراسة هذه القطعة، رغم بساطتها، ستسهم في تعزيز فهم واحدة من أقدم الحرف التي مارسها الإنسان، وهي صناعة المنسوجات، وتوفير معطيات إضافية حول تقنيات الإنتاج في المجتمعات القديمة.

يذكر أن مثل هذه الاكتشافات، تشكل إضافة علمية تسهم في توثيق أنماط الحياة والأنشطة الحرفية للإنسان في عصور ما قبل التاريخ.