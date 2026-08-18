باحثون روس يطورون مجلساً طبياً “رقمياً” لمساعدة الأطباء على اتخاذ ‏قرارات معقدة

موسكو-سانا‏



يعمل باحثون روس على تطوير نظام طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ‏بهدف مساعدة الأطباء على التعامل مع الحالات المعقدة وتحليل الإرشادات ‏السريرية وتقديم دعم أكثر دقة خلال مراحل التشخيص والعلاج وإعادة ‏التأهيل.‏



ونقلت وكالة سبوتنيك أمس الإثنين، أن باحثين من معهد أتمتة عمليات التحكم ‏التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم يعملون على تطوير ‏مستشارين طبيين “رقميين” قادرين على تحويل الإرشادات السريرية ‏المطولة إلى معلومات منظمة يمكن للذكاء الاصطناعي قراءتها وتحليلها، بما ‏يساعد الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية المعقدة.‏



وتقوم فكرة المشروع على تحويل التوصيات الطبية المكتوبة في مئات ‏الصفحات إلى ما يُعرف بـ”المعايير الذكية”، وهي هياكل معرفية منظمة ‏تربط بين الأمراض والأعراض والعلاجات وموانع الاستخدام والحالات ‏السريرية المختلفة، بما يسمح للنظام بالتعامل مع المعلومات الطبية بصورة ‏أكثر منهجية.‏



ويهدف هذا النهج إلى تجاوز أحد التحديات التي تواجه استخدام الذكاء ‏الاصطناعي في الطب، إذ إن إدخال وثائق طبية طويلة إلى نماذج الذكاء ‏الاصطناعي لا يضمن بالضرورة فهم العلاقات المعقدة بين المعلومات ‏الواردة فيها، لذلك يعمل الباحثون على تحويل هذه المعلومات إلى قواعد ‏يمكن للنظام الرجوع إليها عند تحليل حالة المريض.‏



ومن التطبيقات الرئيسية للمشروع ما يُعرف بـ”مجلس إعادة التأهيل”، وهو ‏نظام لدعم القرارات الخاصة بمرضى السكتة الدماغية، الذين يحتاجون غالباً ‏إلى رعاية يشارك فيها أكثر من اختصاص طبي، بما في ذلك أطباء إعادة ‏التأهيل واختصاصيو النطق والعلاج الوظيفي وعلم النفس.‏



ويمكن للنظام مساعدة الفريق الطبي في تحديد المشكلات التي يعاني منها ‏المريض، ووضع أهداف إعادة التأهيل، واقتراح الخطوات المناسبة وفقاً ‏لحالته، مع إمكانية تحديث الخطة كلما تغيرت حالته الصحية.‏



ويستفيد المشروع كذلك من التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة ‌‏(‏ICF‏)، الذي يتيح وصف حالة المريض بصورة تتجاوز تشخيص المرض ‏لتشمل قدراته الوظيفية والقيود التي يعاني منها. ويساعد ذلك في بناء خطط ‏إعادة تأهيل أكثر ملاءمة للاحتياجات الفردية لكل مريض.‏



ويؤكد الباحثون أن النظام لا يهدف إلى استبدال الأطباء أو اتخاذ القرارات ‏الطبية بصورة مستقلة، وإنما إلى العمل كمساعد رقمي يستطيع تنظيم كميات ‏كبيرة من المعلومات واسترجاعها بسرعة، مع تقديم تفسير للأساس الذي ‏استندت إليه التوصية حتى يتمكن الطبيب من تقييمها قبل اتخاذ القرار ‏النهائي.‏



وتأتي هذه الأبحاث في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في ‏القطاع الصحي، إلا أن الاعتماد عليه يظل مرتبطاً بضرورة التحقق من ‏المعلومات التي يقدمها، وخصوصاً في الحالات التي قد تؤثر فيها التوصيات ‏بصورة مباشرة على صحة المرضى.‏



ويفتح المشروع المجال أمام استخدام أوسع للذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة ‏للأطباء، وخصوصاً في الحالات التي تتطلب تحليل كميات كبيرة من البيانات ‏والتنسيق بين تخصصات طبية متعددة.‏