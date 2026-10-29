دراسة تكشف دور خلايا عصبية في الدماغ في استقرار ضغط الدم

واشنطن-سانا

كشف باحثون من كلية الطب في جامعة فرجينيا الأمريكية عن دور مجموعة من الخلايا العصبية الأدرينالية، المعروفة باسم خلايا C1، في جذع الدماغ في الحفاظ على استقرار ضغط الدم والحد من تقلباته، حتى عندما يكون متوسط القراءات ضمن المعدل الطبيعي.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن الدراسة المنشورة في مجلة «سيركيوليشن ريسيرش» العلمية كشفت آلية عصبية تسهم في الحد من تقلبات ضغط الدم مع تغير أنشطة الجسم اليومية، مثل النوم والاستيقاظ والوقوف وممارسة الرياضة.

وأوضح الباحث الرئيس في الدراسة ستيفن أبوت، أن فقدان بضع مئات من هذه الخلايا العصبية يؤدي إلى عدم استقرار ضغط الدم، رغم بقاء متوسط قراءاته طبيعياً، ما يبرز أهمية تنظيم الضغط والحفاظ على استقراره، إلى جانب مراقبة مستوياته العامة.

وبيّن الباحثون أن التقلبات السريعة أو المفرطة في ضغط الدم ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتضرر الدماغ، حتى عندما تبدو القراءات المتوسطة طبيعية، كما أشاروا إلى أن خلل هذه الخلايا أو فقدانها سُجل لدى المصابين بضمور الأجهزة المتعددة، وهو اضطراب عصبي نادر يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم.

ويرى الباحثون أن فهم الآلية العصبية المكتشفة يمكن أن يمهد الطريق لتطوير علاجات تستهدف الحد من تقلبات ضغط الدم، بدلاً من التركيز على خفض متوسط قراءاته وحده، فيما أُنجز البحث بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.