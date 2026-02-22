الإمارات تعلن إنشاء حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في الهند بقدرة 8 إكسافلوب

أبوظبي-سانا

أعلنت الإمارات إطلاق مشروع لإنشاء حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في الهند بقدرة حوسبية تبلغ 8 إكسافلوب، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي هناك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المشروع، الذي أُعلن عنه خلال قمة “تأثير الذكاء الاصطناعي 2026” في نيودلهي، ستنفذه مجموعة “جي 42” بالتعاون مع شركة “سيريبراس” وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب المركز الهندي لتطوير الحوسبة المتقدمة (C-DAC).

وأكد مانو جاين، الرئيس التنفيذي لشركة “جي 42” في الهند، أن النظام الجديد سيوفر للهند قدرة حوسبية سيادية على المستوى الوطني، بما يعزز إمكانات الباحثين والشركات المحلية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية البيانات والامتثال للأنظمة المعتمدة.

ويستهدف المشروع توسيع الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة لخدمة القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والتعليم.