حلب-سانا
منحت هيئة الاعتماد وضمان الجودة في الأردن، كلية الطب البشري في جامعة حلب، شهادة الاعتماد وضمان الجودة، في إنجاز أكاديمي جديد لقطاع التعليم العالي في سوريا، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى الاعتمادية الأكاديمية دولياً.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن هذا الاعتماد يمنح الكلية اعترافاً دولياً وفق معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME).
وبينت الوزارة، أن أهمية نيل هذه الشهادة عبر الهيئة الأردنية تحديداً تكمن في كونها الجهة المفوضة والمعتمدة دولياً من الفيدرالية العالمية للتعليم الطبي لتقييم واعتماد كليات الطب في المنطقة.
خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الطبي
أكد رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عمر حسين حمّادة لـ سانا، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الطبي في سوريا، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بجودة البرامج التعليمية وتعزيز مكانة الجامعات السورية أكاديمياً، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في التعليم الطبي.
ووفقاً لحمّادة، يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود الأكاديمية والإدارية التي بذلتها الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الرعدون، والأساتذة والعاملون على ملف الاعتماد الأكاديمي، في إطار السعي إلى تطوير جودة التعليم الطبي وتعزيز توافقه مع المعايير الدولية.
والتعليم الطبي وفق معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، هو منظومة دولية لضمان جودة تعليم وتدريب الأطباء في مختلف مراحل الدراسة والاختصاص، يضعها الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (World Federation for Medical Education)، ويهدف الاتحاد لرفع مستوى التعليم الطبي عالمياً وفق أسس علمية وأخلاقية عالية.