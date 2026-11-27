‏حلب-سانا‏

‏منحت هيئة الاعتماد وضمان الجودة في الأردن، كلية الطب البشري في جامعة حلب، ‏شهادة الاعتماد وضمان الجودة، في إنجاز أكاديمي جديد لقطاع التعليم العالي في ‏سوريا، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة التعليم ‏الجامعي والارتقاء بمستوى الاعتمادية الأكاديمية دولياً.‏

‏وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن هذا الاعتماد يمنح الكلية اعترافاً دولياً ‏وفق معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (‏WFME‏).‏

‏وبينت الوزارة، أن أهمية نيل هذه الشهادة عبر الهيئة الأردنية تحديداً تكمن في كونها ‏الجهة المفوضة والمعتمدة دولياً من الفيدرالية العالمية للتعليم الطبي لتقييم واعتماد ‏كليات الطب في المنطقة.‏

خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الطبي

‏أكد رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عمر حسين حمّادة لـ سانا، أن هذا ‏الاعتماد يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الطبي في سوريا، ويعكس الجهود ‏المبذولة للارتقاء بجودة البرامج التعليمية وتعزيز مكانة الجامعات السورية أكاديمياً، ‏بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في التعليم الطبي.‏

‏ووفقاً لحمّادة، يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود الأكاديمية والإدارية التي بذلتها ‏الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الرعدون، والأساتذة والعاملون على ملف ‏الاعتماد الأكاديمي، في إطار السعي إلى تطوير جودة التعليم الطبي وتعزيز توافقه مع ‏المعايير الدولية.‏

‏والتعليم الطبي وفق معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (‏WFME‏)، هو منظومة ‏دولية لضمان جودة تعليم وتدريب الأطباء في مختلف مراحل الدراسة والاختصاص، ‏يضعها الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (‏World Federation for Medical ‎Education‏)، ويهدف الاتحاد لرفع مستوى التعليم الطبي عالمياً وفق أسس علمية ‏وأخلاقية عالية.