“صيدلية زهور” في لندن.. باقات لتحسين المزاج وتعزيز الراحة النفسية

لندن-سانا

افتُتحت في العاصمة البريطانية لندن صيدلية زهور مؤقتة تقدم باقات نباتية مصممة لتعزيز الحالة المزاجية والشعور بالراحة النفسية، في مبادرة تسلط الضوء على دور الأزهار في تحسين الأجواء اليومية وتعزيز التواصل مع الطبيعة.

وذكر الموقع البريطاني «هاربورو ميل» الأسبوع الماضي، أن المبادرة أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة النباتات والزهور الهولندية وخبير البستنة ديفيد دوموني، وتتيح للزوار اختيار باقات تتناسب مع مشاعرهم واحتياجاتهم، إذ تُستخدم الأزهار الصفراء للتعبير عن السعادة، والزرقاء والخضراء لإضفاء أجواء من الهدوء، فيما تهدف الألوان الزاهية إلى بث الحيوية والنشاط.

وأوضح منظمو المبادرة أنها جاءت استجابة لنتائج استطلاع للرأي أظهر أن نحو ثلث البريطانيين يشعرون بالكآبة وانخفاض الطاقة مع انتهاء التوقيت الصيفي وتراجع ساعات النهار، مشيرين إلى أهمية الأنشطة اليومية البسيطة، ومنها الاعتناء بالنباتات والاستمتاع بالأزهار، في تحسين الحالة المزاجية والتخفيف من ضغوط الحياة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الاهتمامات بدور الطبيعة في تعزيز الرفاه النفسي، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن وجود الأزهار الطازجة في المحيط اليومي يمكن أن يرتبط بمشاعر إيجابية، مثل السعادة والامتنان، ما يشجع على الاستفادة منها في الحياة اليومية، بعيداً عن اقتصار استخدامها على المناسبات والاحتفالات.