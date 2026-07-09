ميتا تطلق نسخة مطورة من نموذج الذكاء الاصطناعي “ميوز سبارك”

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” اليوم الخميس إتاحة ميزة وصول المطورين إلى نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي (ميوز سبارك)، إلى جانب إطلاق نسخة مطورة منه، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها التنافسي في سوق التقنيات البرمجية، ومواجهة النماذج المدفوعة التي تطرحها الشركات المنافسة.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان: ” إن النموذج المطور يتميز بقدرات متقدمة في كتابة الشفرات البرمجية وتصحيحها، واستخدام البرامج والأدوات الخارجية، فضلاً عن فهم، وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وتنفيذ المهام المعقدة متعددة الخطوات بحد أدنى من التدخل البشري”.

وكانت “ميتا” كشفت في نيسان الماضي عن نموذج (ميوز سبارك)، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للنصوص والاستدلال، ينتجه فريق “الذكاء الخارق” الذي أسسته الشركة العام الماضي لتقليص الفجوة التنافسية مع كبرى الشركات المهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتسوق الشركة لنموذجها المطور (ميوز سبارك 1.1) باعتباره الأكثر كفاءة برمجياً في التطبيقات العملية والمهام الآلية، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تقديم خدمات “الذكاء الفائق للاستخدام الشخصي”.

وكانت شركة ميتا أطلقت في وقت سابق، تطبيقاً جديداً حمل اسم “Pocket”، يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات وألعاب تفاعلية مصغرة اعتماداً على أوامر نصية، يتم توجيهها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد توجهات الشركات التقنية نحو تبسيط أدوات الإنتاج الرقمي.