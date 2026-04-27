التصميم في يومه العالمي.. أداة للابتكار ودعم التنمية المستدامة

عواصم-سانا

يُحيي العالم في السابع والعشرين من نيسان من كل عام اليوم العالمي للتصميم (International Design Day)، وهي مبادرة أطلقها المجلس الدولي للتصميم (International Council of Design – ICoD) عام 1995، بهدف تسليط الضوء على أهمية التصميم ودوره في تشكيل الثقافة والمجتمع، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووفقاً للمجلس الدولي للتصميم (ICoD)، تأتي هذه المناسبة لإبراز إسهامات المصممين كعوامل للتغيير الإيجابي، وتشجيع الابتكار والتنوع في الحلول التصميمية لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الوعي بدور التصميم في تحسين جودة الحياة.

تعريف التصميم

يُعرَّف التصميم بأنه عملية تخطيط وتطوير حلول إبداعية تهدف إلى تحقيق وظيفة محددة، مع مراعاة الجوانب الجمالية والعملية في الوقت نفسه، حيث يُستخدم في مجالات متعددة مثل التصميم الصناعي والرقمي والهندسي.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة العالمية للتصميم World Design Organization، فإن التصميم يُعد عملية إنسانية تتمحور حول الإبداع، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتنفيذ.

كما يُنظر إلى التصميم باعتباره وسيلة فعالة لحل المشكلات بطريقة مبتكرة تجمع بين المعرفة التقنية والقدرة الإبداعية، بما يسهم في تطوير المنتجات والخدمات والأنظمة بشكل يلبي احتياجات المستخدمين.

وتشير المنظمة ذاتها إلى أن التصميم لا يقتصر على الشكل الخارجي فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين الأداء وتجربة الاستخدام، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات المعاصرة، بما يعزز دوره في مختلف مجالات الحياة.

أنواع التصميم

يشمل التصميم عدة مجالات متنوعة حسب ما يورده موقع Adobe Creative Cloud المتخصص ببرامج التصميم الاحترافية، من بينها التصميم الصناعي، والتصميم الجرافيكي، وتصميم المنتجات، والتصميم الداخلي، والتصميم الرقمي، حيث يركز كل نوع على جانب محدد من احتياجات الإنسان، سواء في البيئة المادية أو الرقمية أو البصرية، بما يعكس تنوع هذا المجال واتساع تطبيقاته.

وتتعدد مجالات التصميم لتشمل تخصصات مختلفة تهدف جميعها إلى تحسين جودة الحياة، وتلبية احتياجات الإنسان بأسلوب مبتكر وفعّال، فالتصميم الصناعي يركز على ابتكار وتطوير المنتجات والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية، في حين يهتم التصميم الجرافيكي بنقل الرسائل والأفكار بصرياً عبر الصور والرموز والألوان.

أما التصميم الداخلي فيعنى بتنظيم وتنسيق المساحات داخل المباني بطريقة تحقق الراحة والجمال والوظيفة في آن واحد، وتعمل هذه الأنواع مجتمعة على دمج الإبداع بالفائدة العملية، لإنتاج حلول تصميمية تلائم متطلبات العصر الحديث وتحدياته المتغيرة.

التصميم في العصر الرقمي

مع التطور المتسارع للتكنولوجيا، أصبح التصميم الرقمي من أكثر المجالات نمواً واتساعاً، إذ يشمل تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات والواجهات التفاعلية، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ووفقاً لموقع DigitalRegenesys التعليمي المتخصص في مجالات التكنولوجيا والإدارة، فإن التصميم الرقمي لم يعد يقتصر على الشكل الجمالي أو ترتيب العناصر البصرية، بل بات يعتمد بشكل أساسي على فهم سلوك المستخدم واحتياجاته، بهدف تحقيق تجربة استخدام سلسة وفعّالة، لذلك يركز المصممون على مبادئ تصميم تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI) لضمان سهولة التفاعل مع المواقع والتطبيقات، وتحقيق أهداف المستخدم بسرعة وبدون تعقيد.

ويسهم هذا النوع من التصميم في رفع مستوى رضا المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات الرقمية، ما يجعله عنصراً أساسياً في نجاح أي منتج رقمي حديث، وخاصةً في ظل التحول المتسارع نحو الرقمنة في مختلف القطاعات.

أهمية التصميم

وفقاً لـ World Design Organization، فإن اليوم العالمي للتصميم يسلط الضوء على إسهامات المصممين في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، ويُحتفل به بهدف إبراز دور التصميم في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الحلول الإبداعية على المستويات كافة.

وتؤكد المنظمة أن التصميم لم يعد يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل أصبح جزءاً أساسياً من تطوير الحلول في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المتسارعة، ودعم مسارات التنمية المستدامة على المدى الطويل.

ويعكس اليوم العالمي للتصميم أهمية هذا المجال كأداة محورية في دعم الابتكار وتطوير الحلول المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات عالمياً.