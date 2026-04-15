ابتكار سماعات ذكية بكاميرات مدمجة تتيح الترجمة الفورية والتعرف على الأشياء

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في جامعة واشنطن نموذجاً أولياً لسماعات لاسلكية ذكية تحمل اسم “VueBuds”، مزودة بكاميرات دقيقة وتقنيات ذكاء اصطناعي تتيح التفاعل الفوري مع المحيط دون الحاجة لاستخدام اليدين، في خطوة قد تعيد تشكيل مفهوم الأجهزة القابلة للارتداء.

ووفقاً لما أورده موقع Digital Trends التقني اليوم الأربعاء، يعتمد النظام على كاميرات صغيرة مدمجة داخل السماعات تُمكّن المستخدم من توجيه نظره نحو أي عنصر في محيطه، مثل نص بلغة أجنبية، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليله وإرسال ترجمة فورية خلال نحو ثانية واحدة مباشرة إلى الأذن.

وتعتمد التقنية على نهج مختلف عن النظارات الذكية، إذ تستخدم كاميرات صغيرة جداً داخل السماعات، ما يجعلها أقل وضوحاً ويعزز مستوى الخصوصية مقارنة بالأجهزة المشابهة.

وتلتقط الكاميرات صوراً منخفضة الدقة بالأبيض والأسود بدلاً من تسجيل فيديو مستمر، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة، فيما تتم معالجة البيانات مباشرة على الجهاز دون الحاجة إلى إرسالها إلى السحابة.

كما زُوّدت السماعات بمؤشر ضوئي لتنبيه المستخدم عند التقاط الصور، مع إمكانية حذف البيانات فوراً، في محاولة للحد من المخاوف المرتبطة بالخصوصية.

واعتمد الباحثون على كاميرات بحجم يقارب حبة الأرز، مع تحسين زاوية الرؤية لتصل إلى ما بين 98 و108 درجات، بما يسمح بالتقاط المشاهد المحيطة بكفاءة عالية.

وأظهرت التجارب أن النظام يحقق أداءً متقدماً في مهام الترجمة والتعرف على العناصر، مع دقة تراوحت بين 83 و84 بالمئة، وارتفعت إلى نحو 93 بالمئة في تحديد عناوين الكتب وأسماء مؤلفيها.

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال التقنية في مراحلها المبكرة، حيث يعمل الفريق على تطويرها مستقبلاً لتوسيع نطاق استخدامها، بما يشمل دعم ذوي الإعاقة وتحسين قدرات الترجمة الفورية.