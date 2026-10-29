عداءة بريطانية تسجل رقماً قياسياً بعد رحلة جري استمرت 99 يوماً

لندن-سانا

حققت العداءة البريطانية إسمي غامر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد قطعها مسافة 5000 كيلومتر عبر المملكة المتحدة وأيرلندا خلال 99 يوماً متتالياً، في رحلة جمعت بين تحدي القدرة على التحمل وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن غامر، البالغة من العمر 35 عاماً، سجلت رقماً قياسياً باستضافة 76 نادياً للجري في مدن مختلفة، ضمن مبادرة «ذا نيشنز 5 كيه»، التي انطلقت في 27 حزيران الماضي واختُتمت في لندن في الثالث من تشرين الأول الجاري.

وهدفت المبادرة إلى جعل الرياضة متاحة للجميع، إذ نظمت غامر سباقات مجانية لمسافة خمسة كيلومترات، استقبلت فيها الرياضيين والمبتدئين ومستخدمي الكراسي المتحركة، وحرصت على الوصول إلى خط النهاية آخر متسابق لتشجيع المشاركين على الاستمرار دون التركيز على السرعة أو ترتيب الوصول، كما أسهمت المبادرة في جمع تبرعات لدعم أبحاث إصابات النخاع الشوكي والصحة النفسية.

وتكتسب رحلة غامر أهمية خاصة في ضوء تجربتها الصحية، إذ تعرضت في عمر الثامنة عشرة للشلل من الخصر إلى الأسفل نتيجة مضاعفات أعقبت عملية جراحية، وأبلغها الأطباء آنذاك باحتمال عدم قدرتها على المشي مجدداً، لكنها تمكنت من استعادة قدرتها على المشي والرقص والجري، قبل أن تخوض تحديات رياضية طويلة المسافة، وصولاً إلى إنجازها الأخير الذي جمع آلاف المشاركين حول هدف تشجيع النشاط البدني.