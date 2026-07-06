السلطات الصحية البريطانية تعتزم إطلاق برنامج يكافئ المواطنين على المشي اليومي

لندن-سانا

تعتزم السلطات الصحية في بريطانيا إطلاق برنامج جديد، يهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة المشي اليومي، عبر تقديم حوافز تشمل قسائم تسوق وخصومات وهدايا مجانية، في إطار جهودها لتعزيز الصحة العامة والحد من الخمول البدني والوقاية من الأمراض المزمنة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أول أمس أن البرنامج، الذي يحمل اسم “الحركة 26.2″، من المقرر إطلاقه مطلع العام المقبل بدعم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، ويهدف إلى تشجيع المشاركين على المشي لمدة 20 دقيقة يومياً، مقابل الحصول على مكافآت رقمية في مرحلته الأولى، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل قسائم شرائية وتذاكر سينما مجانية وحوافز أخرى.

وسيتمكن المشاركون من متابعة تقدمهم عبر تطبيق أو موقع إلكتروني مخصص، والحصول على شارات وميداليات رقمية عند تحقيق أهداف المشي، في خطوة تستند إلى أنظمة التحفيز المستخدمة في تطبيقات اللياقة البدنية والمنصات التعليمية، بهدف تشجيع الاستمرار في ممارسة النشاط البدني.

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت توصي فيه السلطات الصحية البريطانية البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعياً، في حين تشير التقديرات إلى أن انخفاض مستويات النشاط البدني يكلف بريطانيا نحو 7.4 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، منها نحو مليار جنيه تتحمله هيئة الخدمات الصحية الوطنية، نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض كالسمنة وأمراض القلب وداء السكري وبعض أنواع السرطان.